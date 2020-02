Coppa Italia: Pressano in semifinale, ma perde Dedovic e Giongo

I quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia in corso di svolgimento a Siena, non regalano sorprese: Bolzano – Cassano e Siena – Pressano sono semifinali che rispecchiano il pronostico.

Bolzano si qualifica uscendo vincente dal derby giocato col Bressanone.

Una partita col primo tempo favorevole al team bolzanino e ripresa con più Bressanone. La prima frazione di gioco si è conclusa sul punteggio parziale di 20 a 15; nella ripresa il recupero brissinese che arriva fino ad una sola rete di scarto ad un minuto della sirena.

Saranno sessanta secondi nei quali nessuna delle due formazioni riuscirà a segnare per un 31 a 30 che regala la qualificazione al Bolzano.

Pressano vince, ma è una vittoria che costa molto cara con un doppio infortunio: Dedovic e Giongo.

Due assenze molto pesanti sia in chiave Coppa Italia, ma anche per il campionato.

Con Fasano è stata la sagra dei reciproci errori fino al quindicesimo di gioco, poi Pressano prova l’affondo, subisce la rete del pareggio dell’ 11 a 11, ma chiude il tempo in vantaggio per 12 a 11.

La svolta della partita arriva da Nicola Moser classe 1997 che in avvio di ripresa realizza 3 reti che valgono il 14 a 11.

Quando sembrava che Pressano potesse prender la partita in mano, arriva un inatteso calo fisico che rilancia Fasano che riesce ad andare anche in vantaggio per 17 a 18. A quel punto la difesa e D’ Antino in attacco, spingono Pressano verso la vittoria.

Questa semifinale sarà la quinta conquistata da Pressano che per due volte si è qualificato per la finale: una vinta ed una persa.

RISULTATI: Conversano . Cassano 24 – 25. Pressano – Fasano 25 – 23. Bolzano – Bressanone 31. Siena – Trieste 30 – 24. .

SEMIFINALI: Bolzano- Cassano e Siena – Pressano.