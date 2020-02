Week end con temperature sopra i 20 gradi: allora tutti a «Maso Canova» a scoprire la natura e i prodotti Bio

Si preannuncia un fine settimane con temperature sui 20 gradi ed allora potrebbe essere l’occasione favorevole per una visita al Maso Canova di Monte Terlago in via Canova 10.

A disposizione fattoria didattica e sociale, laboratori sensoriali e creativi per bambini e famiglie, incontri di formazione con esperti naturalisti e naturopati e una fornita biblofattoria per promuovere la lettura in collaborazione con la biblioteca di Vallelaghi.

In stagione al Maso Canova è possibile scegliere gli ortaggi direttamente sul campo con la possibilità di raccolta in versione self service.

Si tratta di ortaggi e frutta stagionali non trattati nel rispetto della nauta e della biodiversità.

Gli ortaggi didattici per le scuole e le famiglie vengono preparati, seminati e curati tutti insieme per trasmettere i valori della terra.

Non mancano gli animali disponibili a farsi conoscere e coccolare dai bambini e su prenotazione, è possibile organizzare anche delle feste di compleanno.

Maso Canova è il classico caso di un luogo nel quale si possono divertire grandi e piccoli senza nessuna distinzione d’età.

Dove si possono riscoprire attività agricole ormai abbandonate e capire il valore di una natura … naturale.

Nel rispetto dell’ambiente, ma anche dell’uomo. Per maggiori informazioni si può consultare la pagina Facebook, oppure telefonare ai seguenti numeri: 0461-12481018 o 348-9360172.