Questura: calano i reati ma aumentano i furti negli appartamenti

Il totale dei reati denunciati in provincia di Trento negli ultimi 12 mesi è di 14.702. Quasi 41 al giorno

Nei 12 mesi precedenti erano stati 15.137

Le ultime elaborazioni statistiche su dati di breve periodo hanno evidenziato che dal confronto tra i quadrimestri ottobre 2018/gennaio 2019 e ottobre 2019/ gennaio 2020 emerge che per la delittuosità in ambito provinciale si rileva un calo complessivo dei reati -1617 (si è passati da 5947 a 4330); -533 i furti in genere (si è passati da 2484 a 1951) ; +68 furti in abitazione (si è passati da 575 a 643).

Pubblicità Pubblicità

Nel capoluogo, nel medesimo periodo di riferimento, l’andamento della delittuosità si presenta con i seguenti dati: -386 delitti (si è passati da 1867 a 1481); -313 i furti in genere (si è passati da 961 a 648); – 4 i furti in abitazione (si è passati da 207 a 203).

Durante il periodo di riferimento (ultimi 12 mesi) la Divisione Gabinetto ha emesso 1911 ordinanze per eventi di Ordine Pubblico, sono stati svolti 2506 servizi di Ordine Pubblico e sono state impiegate 8100 unità di personale territoriale in servizi di Ordine Pubblico di cui 1972 dei Reparti inquadrati e 1715 del Reparto Prevenzione e Crimine.

Pubblicità Pubblicità

Notevole è stata l’attività della Digos e del personale impegnato nell’ordine pubblico per fronteggiare manifestazioni, spesso connotate da contrapposizioni ideologiche, che non sono degenerate grazie al tatto e alla fermezza degli operatori.

In ambito provinciale sono state arrestate e denunciate complessivamente 186 persone di cui 54 per spaccio e 1486 denunciate in stato di libertà.

L’attività di polizia giudiziaria per la lotta alla droga ha portato al sequestro di 5.282 g di stupefacenti per un valore di circa 93 mila euro.

Sono state complessivamente sequestrate 131 pistole, e 9 armi da punta e taglio.

Nel corso delle attività la Polizia di Stato ha identificato (unitamente alle Polizie di specialità, Stradale e Ferroviaria) 65.753 persone, di cui 17.000 extracomunitari e verificati complessivamente 37.171 veicoli su strada.

Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio sono stati, altresì, sequestrati 114 veicoli e ne sono stati rinvenuti 16 rubati. Notevole anche il lavoro della polizia anticrimine che ha emesso 57 ammonimenti per atti persecutori e stalking, 169 per per violenza domestica e 4 proposte di sorveglianze speciali.

Negli ultimi 12 mesi sono stati inoltre rilasciati 10 nuovi porti d’armi per difesa personale e ne sono stati rinnovati 79.

Sono stati 96 i decreti di espulsione emessi con 58 ordini di allontanamento e 48 le persone accompagnate alla frontiera o presso i CIE

L’attività svolta dalla Polizia Stradale, articolata in questa Provincia nella Sezione Polstrada di Trento e Distaccamenti Polstrada di Predazzo, Cles, Malè e Riva del Garda, ha portato al rilevamento di 362 incidenti stradali, 3 dei quali mortali.

Nell’ambito dei controlli di polizia stradale, svolti anche dalle Squadre Volanti ed altri uffici di Polizia, sono stati controllati 37.170 veicoli, elevate 12199 contravvenzioni, ritirate 635 patenti di guida e 238 carte di circolazione.