Lorenzo Ossanna deposita una mozione per semplificare (e ridurre) il pagamento del bollo auto in Trentino

Una mozione per facilitare, e ridurre, il pagamento del bollo auto. A depositarla è stato il consigliere provinciale autonomista Lorenzo Ossanna, che ha proposto una riduzione della tassa del 15% per chi accetterà di pagare la tassa automobilistica attraverso Domiciliazione Bancaria.

La Provincia autonoma di Trento ha molte competenze che sono proprie dell’ente stesso e che può regolamentare e gestire in totale autonomia. Una di queste è quella relativa alla tassa automobilistica detta “Bollo auto”.

Si tratta di una tassa di possesso che è dovuta dai proprietari dei veicoli, dagli usufruttuari, dagli acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero dagli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

La tassa automobilistica deve essere pagata a favore della Regione o Provincia Autonoma in cui risiede il proprietario del veicolo entro l’ultimo giorno del mese iniziale del nuovo periodo tributario. È calcolata sulla base delle caratteristiche tecniche indicate sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento e il dovuto dipende dalla potenza del veicolo (espressa in Kilowatt o cavalli), dal tipo di mezzo e dalla classe di inquinamento.

Pur essendo meno grave che in altre località italiane, ci si trova molto spesso a leggere che a seguito di controlli casuali vi siano molti utenti che non provvedono a pagare quanto dovuto, tant’è che la Provincia autonoma di Trento ha incaricato direttamente Trentino riscossioni di occuparsi del recupero delle somme nei confronti dei proprietari morosi.

In realtà, alla luce dei dati, si accerta che a parte una percentuale di persone che non vogliono pagare e non pagano se non attraverso azioni esecutive, la grande maggioranza di chi non provvede al pagamento del bollo, o lo fa in ritardo, agisce così per una dimenticanza.

“Proprio per evitare spiacevoli situazioni – afferma il consigliere Lorenzo Ossanna – sarebbe utile mettere in atto delle proposte che vadano incontro alle esigenze di semplificazione della pubblica amministrazione e permettano di facilitare la vita dei cittadini. Questa automatizzazione agevolerebbe il lavoro della pubblica amministrazione, oltre a diminuire la percentuale di insoluti migliorando l’efficacia e l’efficienza dell’ente pubblico”.

“Proprio per questo – conclude Ossanna – si ritiene utile introdurre la possibilità di effettuare il pagamento del bollo attraverso Domiciliazione Bancaria. Per incentivare l’utilizzo di questa modalità di pagamento, che andrebbe incontro ad esigenze di semplificazione ed efficientamento della pubblica amministrazione, ho voluto proporre una riduzione della tassa automobilistica, per chi ne usufruisse, del 15%, che è pari a quasi due mensilità sul valore della tassa annuale”.