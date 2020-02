Fantasy Island: dove ogni desiderio si realizza, il nuovo film tratto dalla serie cult anni 80, Fantasilandia.

Se volete vedere un soft horror che tiene incollati alla storia in un continuo cambio di eventi, potete accomodarvi al cinema e vedere la nuova versione horror di Fantasilandia, la serie cult degli anni 80, rivista e riproposta in versione cinematografica.

Il film è appena uscito in Italia, ed è ambientato nella mitica isola tropicale Fantasy, dove ogni desiderio può essere realizzato.

E’ diretto da Jeff Wadlow, prodotto da Blumhouse, e la particolarità dell’adattamento cinematografico è che, sull’isola, ogni fantasia può essere realizzata, ma con due condizioni: la fantasia deve essere portata a termine, e non si possono chiedere altri desideri.

La vicenda parte da cinque personaggi che atterrano e scendono con un idrovolante sull’isola.

Sono vincitori di un concorso e non si conoscono tra loro. Sono arrivati per iniziare a godersi il premio, rappresentato dal soggiorno sull’isola tropicale, ospiti di Mr Roarke, nei panni dell’ambasciatore dei sogni.

Nell’isola potranno vivere il desiderio che avevano espresso quando hanno deciso di partecipare al concorso.

Dunque il tema è la fantasia che diventa realtà, ma le cose non vanno come pensano. Ogni desiderio ha un costo, che si dovrà pagare nello svolgersi del soggiorno, e non è possibile prevedere gli sviluppi del proprio sogno a priori.

Melanie ha deciso che è il momento di vendicarsi della compagna di college che l’ha trattata sempre male, portandola all’esaurimento

Gwen, ad esempio, vuole ritornare al momento in cui ha preso la decisione che secondo lei è stata decisiva per la sua vita, e cioè il rifiuto alla proposta di matrimonio del suo ex fidanzato.

Patrick, vuole vivere la dimensione di essere un soldato alle prese con una situazione di guerra in atto.

Per i due fratelli fratelli Brax e JD, invece c’è uno dei desideri più diffusi, quello di poter avere tutto quello che si vuole all’interno di un contesto di divertimento senza limiti.

I desideri partono alla grande per tutti, ma l’isola nasconde dei segreti, lo stesso Mr. Roarke è un enigma, perchè dietro di lui c’è una storia personale, che si svelerà nel corso della sceneggiatura.

Il livello della storia cambia quando i desideri diventano incubi, da cui i personaggi dovranno uscire…..

L’atollo tropicale da Eden, diventerà una prigione…e si dovrà lottare per salvarsi.

“E’ come un gioco di ruolo da vivo”, dice uno dei personaggi, non capendo se quello che sta succedendo sia realtà o fantasia.

“Una volta iniziata la fantasia dovrete aspettare la sua conclusione naturale”, dietro questa regola si cela tutto il mistero del potenziale pericolo che ogni fantasia, seppur bella può celare.

“Questa è Fantasy Island, decidi tu quanto è fantasia o realtà”.“Quest’isola ha poteri straordinari…”. “C’è solo una fantasia per ospite, e bisogna portare a termine la propria fantasia”. Sono tutti messaggi diretti alla società capitalistica, che promette di portare tutti a realizzare i propri sogni, non mettendo in conto i pericoli che ci sono e si provocano seguendo i principi del consumismo sfrenato.

Quando Mr.Roarke dice a Gwen: “Signorina …il rimpianto è una malattia”, riferendosi alla sua scelta di tornare indietro per cambiare una decisione importante della propria vita, c’è molto di filosofico, e di riflessione sul valore delle scelte che si fanno, prese valutando spesso con la razionalità o con il sentimento, le opportunità che ci offre la vita.

Nel film si riconoscono un patchwork di generi, dal comico al triller, al drammatico, fino al nonsense, per un prodotto confezionato bene, e di immediato piacere al gusto del pubblico, con una trama, non troppo horror, momenti di riflessione, suspance, e trama narrativa. L’obiettivo è quello cogliere un pubblico diversificato, non solo giovane, ma anche chi ha il ricordo della mitica serie di Fantasilandia.

“Le persone non cambiano imparano a nascondere chi sono davvero…”, dietro ogni desiderio o fantasia c’è sempre qualcosa che si è nascosto…

Le fantasie sono come i sogni, non ricordiamo i dettagli ma ricordiamo come ci hanno fatto sentire…E qualè la tua fantasia?

Gli attori sono Michael Peña, Maggie Q, Lucy Hale, Austin Stowell, Portia Doubleday, Jimmy O. Yang, Ryan Hansen, Michael Rooker, Kim Coates.