Dolomiti Energia Trentino: domani alle 18.30 amichevole al PalaResia di Bolzano contro Cantù

Domani al PalaResia di Bolzano alle 18.30 la palla a due contro la S.Bernardo-Cinelandia a conclusione dell’UNICEF Basket Day.

NICOLA BRIENZA (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «La partita contro Cantù di domani a Bolzano per noi rappresenta una buona occasione per toglierci di dosso un po’ di ruggine, figlia della pausa e dei carichi di lavoro degli intensi allenamenti di questi giorni: è importante per noi tornare ad avere feeling con il campo e con l’atmosfera partita, seppur in un contesto amichevole. Il match quindi non avrà grande valenza tecnica, ma sarà di certo un ottimo allenamento e un momento significativo per riprendere il ritmo in vista della partita contro Treviso di domenica 1 marzo e poi di un finale di stagione ricco di partite determinanti per la lotta playoff. Ci impegneremo per fare una buona amichevole anche per i nostri tifosi di Bolzano e per riprendere le buone vecchie abitudini».

Pubblicità Pubblicità