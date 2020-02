All’Unipol Arena di Bologna scatta la Del Monte® Coppa Italia Final Four 2020

Prende il via sabato 22 febbraio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) la Final Four di Del Monte® Coppa Italia 2020.

La formazione gialloblù giunge a questo importantissimo appuntamento dopo aver staccato la qualificazione ai quarti di finale di 2020 CEV Champions League e col quarto posto in classifica in SuperLega.

Pur non disponendo dei favori del pronostico e non avendo davvero avuto tempo per preparare l’appuntamento, Giannelli e compagni sono pronti a vendere cara la pelle per provare a riconquistare, contro lo storico avversario Civitanova, l’accesso alla finale di Coppa Italia, che ottenne l’ultima volta proprio all’Unipol Arena tre anni fa.

“E’ un bellissimo evento, a cui partecipano solo grandi squadre e siamo contenti di essere fra queste anche stavolta – ha affermato l’allenatore Angelo Lorenzetti – . Non possiamo dare per scontato di poterci giocare alla pari la semifinale con Civitanova, perché nei precedenti scontri diretti stagionali la Cucine Lube ha dimostrato di essere più avanti di noi. Vogliamo però lottare per ribaltare il pronostico; in occasioni come queste i grandi giocatori si esaltano e sono sicuro che i miei vorranno essere protagonisti perché hanno tutto per poterlo essere. Arriviamo a questa Final Four dopo aver giocato nell’ultimo periodo solo partite contro squadre di rango: speriamo quindi di capitalizzare il ritmo di gioco più alto che in questo periodo abbiamo acquisito”.

Raggiunta Bologna all’ora di pranzo, i gialloblù hanno svolto nel primo pomeriggio una seduta tecnica all’Unipol Arena della durata di circa un’ora e mezza; occasione propizia per prendere i punti di riferimento rispetto ad una struttura di grandissime dimensioni e per verificare le condizioni di tutti gli effettivi. L’Itas Trentino si presenterà a questo appuntamento con quattordici giocatori, visto che anche il baby schiacciatore Alessandro Michieletto fa parte della comitiva gialloblù scesa in Emilia. Lorenzetti recupera Djuric e avrà in panchina anche Kovacevic.

La gara di sabato sarà la 843a ufficiale della storia di Trentino Volley (bilancio: 588 vittorie e 254 sconfitte), la 456a da giocare in trasferta dove Trento in questa stagione è andata a segno undici volte, perdendo solo in tre casi (due volte a Civitanova e a Modena).

Forte del primato nella classifica di SuperLega, da condividere con Perugia che però ha giocato una partita in più, della qualificazione ai quarti di finale di Champions e del titolo iridato ottenuto a dicembre, la Cucine Lube Civitanova torna alla Unipol Arena (dove tre anni fa conquistò la quinta Coppa Italia della sua storia proprio contro Trento) con il ruolo di grande favorita della vigilia per la vittoria finale.

La ventiseiesima partecipazione assoluta alla competizione è iniziata in scioltezza, col netto 3-0 nei quarti con Monza e prosegue ora con la sfida alla squadra con cui ha già giocato tre volte in questa stagione e che affronterà anche il prossimo 8 marzo in campionato.

L’allenatore Ferdinando De Giorgi (che sulla panchina Lube ha vinto due edizioni del trofeo, 2008 e 2009) per l’occasione recupererà anche Leal, a riposo nell’ultimo confronto di Champions contro Trento, ma già tornato nel sestetto titolare da un paio di partite con ottimi risultati. Per cercare di centrare la quarta finale consecutiva (quella del 2019 è stata persa al tie break con Perugia), Civitanova si affiderà al suo rientro ma anche a Simon e Juantorena, spesso letali per Trento negli ultimi scontri diretti.

Sabato 22 febbraio all’Unipol Arena si giocheranno le semifinali; dopo Trento-Civitanova, alle ore 18.30 si disputerà il confronto fra Perugia e Modena. Il giorno successivo, domenica 23 febbraio, la finalissima fra le due vincenti programmata per le ore 18. Tutte le gare verranno trasmesse in diretta RAI Sport +.

La prima semifinale proporrà una sfida, andata in scena già tre volte nelle ultime quattro edizioni (sette in totale) ed in ben nove circostanze negli ultimi tredici mesi, tenendo conto anche delle sfide disputate fra regular season, Play Off Scudetto, Coppa Italia e Champions League.