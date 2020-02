L’Euregio dà il benvenuto a Borghetto

Da ieri al km 326 della statale del Brennero a Borghetto un nuovo cartello dà il benvenuto agli automobilisti che transitano lungo la strada.

Si tratta dell’insegna dell’Euregio che rende visibili i confini euroregionali. Per la prima volta a posare questa insegna di benvenuto c’erano i presidenti di Trentino, Alto Adige e Tirolo a testimoniare il percorso costruito insieme dai tre territori del Gect; con loro anche i presidenti del Consiglio provinciale e regionale, i sindaci di Avio e Dolcè, consiglieri e amministratori della zona, nonché rappresentanti di Alpini e Schützen.

Il presidente della Provincia autonoma di Trento ha parlato di un “simbolo di unità e di convivenza” e di un percorso che “accomuna i tre territori”: “Oggi è una giornata importante – ha detto ricordando anche l’inaugurazione in programma nel tardo pomeriggio a Mantova degli spazi dedicati ad Hofer – essere qui è motivo di orgoglio perché questo momento testimonia la nostra storia, il percorso di autonomia e le nostre radici comuni”.

Il presidente, ha quindi concluso evidenziando il valore simbolico del luogo scelto, Borghetto, al quale è legato anche da ricordi familiari.

“Stiamo installando delle insegne di benvenuto in tutte le principali vie di comunicazione dell’Euregio per accogliere la popolazione e i viaggiatori nell’Euregio – ha spiegato il Landeshauptmann del Land Tirol e attuale presidente dell’Euregio -. A cento anni dalla frammentazione del Tirolo vogliamo anche aumentare la consapevolezza del fatto che i tre territori formano una comunità e lavorano a stretto contatto in uno spirito europeo“.

“Con questo cartello vogliamo dare il benvenuto nella nostra euroregione plurilingue e non marcare un confine, si tratta di un gesto simbolico importante che testimonia la realtà dell’Euregio”, ha aggiunto a sua volta il presidente della Provincia autonoma di Bolzano.

Alcune insegne sono già state collocate nell’Euregio, in Tirolo verranno allestite in primavera non appena le condizioni del terreno lo permetteranno; in Trentino sono previste scritte di benvenuto non solo in italiano e tedesco ma anche in altre lingue minoritarie, come il ladino e il cimbro a San Pellegrino o a Passo Vezzena.

I tre governatori dell’Euregio, dopo la breve cerimonia a Borghetto, si sono recati a Mantova in piazza Porta Giulia, per l’inaugurazione degli spazi dedicati ad Andreas Hofer, alla vigilia del 210° anniversario della morte.