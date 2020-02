Il presidente Fugatti in visita alla sede della Tama Aernova a Mollaro

Una visita ad alcune realtà virtuose della Val di Non per conoscere le eccellenze che questa valle custodisce e per toccare con mano la capacità tutta trentina di tessere percorsi di sostegno e partecipazione alle difficoltà che molti incontrano nel proprio cammino, ricavandone effetti costruttivi e di esempio per tutti, attraverso straordinarie storie di vita.

Questa mattina il presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha fatto tappa a Mollaro, nella sede della Tama Aernova, per un tour all’interno di una delle imprese capaci di portare in alto il nome del Trentino nel mondo. Ma anche di continuare a credere nel nobile obiettivo della solidarietà.

Tama nasce dalla storia del noto imprenditore noneso Giovanni Coletti, che ha spiegato al presidente come il suo percorso di vita e di lavoro lo abbia portato a creare in Italia, Francia, Spagna, Brasile e Germania aziende che, in base al business di impresa, pensano non soltanto al profitto, ma anche al sociale, favorendo l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o dando occasione di nuove creazioni d’impresa a lavoratori provenienti da realtà cessate per vari motivi.

Accolto dal cavalier Coletti, titolare dell’azienda leader mondiale per la filtrazione industriale dell’aria, nonché presidente della Fondazione Trentina per l’Autismo che a Coredo ha realizzato l’ambizioso progetto di Casa Sebastiano, il governatore provinciale ha avuto modo di vedere con i propri occhi il lavoro portato avanti quotidianamente da oltre 150 collaboratori.

Qui ricerca e nuove tecnologie si sono incontrate per far nascere un circuito di imprese a salvaguardia dell’ambiente, con una speciale attenzione all’inserimento di persone svantaggiate o rimaste senza lavoro.

Giovanni Coletti, dopo aver sottolineare l’importanza di affiancare l’aspetto della solidarietà al business, ha posto l’accento anche su una tematica fondamentale per la crescita dei giovani come la sinergia tra istituzioni scolastiche e mondo del lavoro.

Nel corso della sua visita, Fugatti è stato accompagnato da una piccola delegazione che, oltre al nostro editore Roberto Conci, ha visto la presenza anche del candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Predaia Alberto Corazzolla.

Dopo un breve passaggio davanti alle pareti che in maniera vivace e colorata raccontano il lungo percorso dell’azienda nata 35 anni fa e i prestigiosi risultati ottenuti, anche e soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sociale, Fugatti ha visitato il reparto produttivo per poi spostarsi negli uffici amministrativi.

Il governatore è quindi salito sulla sua Alfa Giulia bianca, per proseguire il suo giro nella valle delle mele alla scoperta di realtà preziose che non solo si distinguono per degli eccellenti risultati imprenditoriali, ma anche – e soprattutto – perché fanno del bene.