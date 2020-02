Domenica 23 febbraio la “Sbigolada” di Torbole.

La grande tradizione del Carnevale a Torbole si chiama “Sbigolada”, un appuntamento fisso per l’ultima domenica di Carnevale che attrae ogni anni tantissime persone.

Dal 1874 si tramanda questo appuntamento, e attualmente l’organizzazione viene affidata in collaborazione tra il locale Gruppo Alpini, l’associazione Galeeando, con il sostegno del Comune di Nago – Torbole e della Cassa Rurale Alto Garda.

Siamo alla 146esima edizione e l’entusiasmo del Comitato organizzatore è alle stelle.

Un appuntamento che nel corso del tempo è diventato un ritrovarsi insieme non solo per i cittadini dell’Alto Garda, ma anche per molti turisti e persone che ne approfittano per fare un giro e godersi il lago in versione quasi primaverile.

Il ritrovo per tutti è in Piazza Goethe, a partire dalle 12.30, dove si potranno degustare gratuitamente famosi i “bigoi con le sardele” e l’olio evo della Busa.

Una grande festa, come un ritrovo in famiglia, tutti in fila ad assaggiare i piatti con il panorama magnifico del lago di Garda e i suoi colori. Sono previsti anche i momenti di animazione con il clown Molletta.

I festeggiamenti del Carnevale dell’Alto Garda proseguiranno poi il martedi grasso con la “Sbigolada” di Nago, alle 12 di martedi 25 febbraio con la distribuzione gratuita di spaghetti al ragù.

Le occasioni per stare bene insieme in compagnia non mancano e si prevede di accogliere tanti amici sulle sponde del Garda Trentino in occasione di questi due appuntamenti di Carnevale.