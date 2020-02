Dolomiti Energia Trentino, sabato amichevole a Bolzano contro Cantù nell’UNICEF Basket Day

I bianconeri scaldano i motori in vista della ripresa del campionato affrontando al PalaResia (palla a due sabatoalle 18.30) la S.Bernardo-Cinelandia Cantù: ingresso gratuito con la possibilità di donazioni volontarie per sostenere la campagna UNICEF “Siria: Emergenza Freddo”

Dopo aver ripreso lunedì gli allenamenti di gruppo, la Dolomiti Energia Trentino si appresta a tornare in campo nel match amichevole contro la S.Bernardo-Cinelandia Cantù: sabato sera alle 18.30 i bianconeri affrontano al PalaResia di Bolzano i brianzoli incrociati (e battuti) in campionato non più tardi dello scorso 9 febbraio.

Un test significativo non solo per tornare a scaldare i motori in vista del decisivo e intensissimo finale di stagione, ma anche per rinsaldare il legame del club di piazzetta Lunelli con una piazza particolarmente attiva e appassionata di pallacanestro come la città di Bolzano: fra gli organizzatori dell’evento “UNICEF Basket Day” infatti c’è anche il Basket Rosa Bolzano, che fa parte della fitta rete territoriale della Dolomiti Energia Basketball Academy.

Per la Dolomiti Energia è un ritorno al PalaResia a distanza di tre anni: il 18 gennaio 2017 i bianconeri affrontavano in amichevole la Grissin Bon Reggio Emilia (vittoria 76-68) nel giorno del “ritorno” in maglia Aquila Basket di Dominique Sutton e di fronte ad oltre 1.500 tifosi altoatesini.

Un sabato a tutto basket per il PalaResia, visto che fin dal mattino andranno in scena tornei di minibasket e della categoria esordienti prima del “gran finale” assicurato dalla sfida fra le due squadre di Serie A: la Dolomiti Energia la affronterà orfana di Andrea Mezzanotte e dell’assistant coach Lele Molin, impegnati con la Nazionale, oltre che dell’infortunato Fabio Mian. Cantù invece è attesa al completo con coach Pancotto che avrà la chance di testare nuovamente i suoi in amichevole dopo la vittoria su Verona nello scrimmage di mercoledì sera (88-73).

Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla campagna “Siria: Emergenza Freddo”: un piccolo gesto per tutti i bambini che nel mondo vivono la guerra o che da essa stanno scappando.