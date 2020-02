A Taranto Mattia Santori «sbranato» da un pesce azzurro. Il video da non perdere

Luigi Abbate è un Carneade del giornalismo italiano, uno di quei personaggi che passano spesso inosservati e sul quale nessuno punterebbe un euro.

Abbate non lavora per nessuna testata giornalistica ma per un piccola emittente locale: Luigi, a differenza dei suoi colleghi più blasonati, può svolgere il proprio lavoro in maniera libera, professionale e indipendente a tal punto da non dover rendere conto a direttore sempre più spesso immanicati o schierati.

Anche Mattia Santori, fino a pochi mesi fa, era un completo sconosciuto ma quello che lo differenzia da Abbate è la libertà di parola e di pensiero: uno dice ciò che pensa, l’altro non pensa a ciò che dice perché recita un ruolo forse troppo grande per lui dove è ingessato e preparato a dare solo risposte scontate.

Questo ragazzo, emerso dal nulla, ha avuto il merito di fondare un movimento che unisce tutti in un unico grande abbraccio e che ridà a tutti la speranza di vivere in un paese libero dall’ideologia fascista: il movimento delle sardine.

Poi che magari qualcuno lo debba mettere al corrente che il fascismo in Italia non esiste più da 70 anni quello è un altro discorso che per lui potrebbe essere troppo complicato.

Troviamo geniale il nome dato al movimento perché questo simpatico pesciolino, se in banco (dicesi banco e non branco), fa proprio il motto “L’unione fa la forza” e un po’ di riffa e un po’ di raffa riesce sempre a sfuggire al predatore.

Ma cosa succede se la sardina si trova a nuotare da sola nel profondo blu dell’oceano o, in questo caso, in prossimità di un molo di Taranto? Non c’è bisogno che lo “squalo” Salvini lo aggredisca perché a volte basta molto meno, anche un semplice pesce azzurro come lui, tale Luigi Abbate appunto.

“Luigi Abbate, chi era costui?” Potrebbe domandarsi Mattia, giunto a Taranto senza un copione scritto da altri.

Perchè preoccuparsi? D’altronde il giornalismo italiano lo ama dandogli visibilità e quei pochi che lo contraddicono vengono tacciati di essere fascisti o servi di Salvini. Una storia insomma trita e ritrita.

Che bisogno c’è di arrivare preparati con risposte preconfezionate? Il popolo lo ama e il web ancora di più. Ma il web, l’arma usata per salire agli onori della cronaca, si è dimostrato subdolo e traditore, un’arma a doppio taglio che Luigi Abbate ha usato per smascherarne l’incapacità politica e di pensiero.

Eppure a vederlo non gli daresti un soldo e forse è questa la forza di Luigi, un predatore che ben si mimetizza tra le onde del mare. “Siete di sinistra?” domanda a Mattia il quale, colto alla sprovvista e abbandonando la spocchia da radical-chic di sinistra, tergiversa più volte cercando di negare l’evidenza dei fatti: “Bella Ciao” è un canto di liberazione e gli sberleffi nei confronti dei leader di destra erano dovuti.

Luigi non ci sta e domanda a Mattia se possono essere assimilati ai 5 Stelle.

Visibilmente imbarazzato il leader delle sardine si volta verso un altro giornalista sperando che questo lo tolga dalla situazione d’imbarazzo.

Luigi però è un martello e non molla la presa: “Questione Ilva, la chiudiamo? Cosa siete venuti a fare?”. La risposta è lapidaria e seguita da un imbarazzante rossore sul volto: “Io sono venuto a conoscere delle persone”.

Meno male, c’è un mondo al di fuori dei social. Il giornalista allora lo incalza esclamando “Voi non siete il nuovo che avanza ma il vuoto che avanza”.

La risposta del leader maximo è di quelle sconcertanti, una di quelle risposte tipiche di chi, a proposito di sardine, non sa più che pesci pigliare: “Ma cosa sei della Lega?”.

Lo show non finisce qui perchè il povero Mattia viene interpellato anche in merito alle espulsioni e la sua risposta è tra il nazional popolare e ciò che di più becero una persona senza copione può recitare: “Annuso l’ascella e se l’odore non mi piace la espello”.

Il clou però deve ancora venire, Mattia deve ancora essere toccato nell’intimo. Luigi sembra averci preso gusto e decide di domandargli se tra lui e Prodi esistono legami lavorativi. Stizzito, il leader delle sardine risponde: “Chi te l’ha detto? Portami un documento in cui c’è scritto che Energia (il giornale per cui Mattia scrive) è un giornale cofondato da Prodi”.

La realtà purtroppo è questa, un autogol epocale. Ma come Mattia, rinneghi così il tuo maestro? Basta andare sul sito di Energia e la risposta è palese e in bella vista.

Il resto sono affermazioni vuote e prive di senso mentre il popolo delle sardine si stringe attorno al proprio leader ma ormai è tardi: chissà se stasera qualcuno ti tirerà le orecchie e ti metterà in castigo perchè, per una volta che ti lasciano nuotare da solo nel grande Oceano blu, vieni sbranato dal pesce Luigi.

Per Santori la «vacanza» al Sud di questi giorni non ha portato bene. Contestato dovunque e in un caso costretto a fuggire, è stato testimone del flop delle sardine che in piazza a Napoli erano solo una centinaio.