Viabilità Gardolo, Moranduzzo: «Ianeselli è arrivato in ritardo»

Fanno decisamente sorridere le parole di Franco Ianeselli candidato sindaco della sinistra trentina a proposito della situazione di Gardolo.

In un post pubblicato sulla sua pagina social il candidato della sinistra spiega con sufficienza che il problema della viabilità della frazione del capoluogo è risaputo.

Già, ma perché allora il suo partito in 15 anni non ha fatto nulla per risolverlo si chiedono in molti?

Ma Ianeselli raggiunge l’apoteosi quando scrive che le soluzioni sono note. Va bene, ma perché allora il suo partito non le ha messe in pratica? Mistero.

Il tocco finale è da grande attore: se drammatico o comico lo lasciamo decidere ai lettori visto l’argomento. «Io credo – scrive, quindi non ne è nemmeno sicuro – sia tempo di passare dal “si può fare” al “va fatto”.»

La domanda viene spontanea: ma Ianeselli dov’era negli ultimi 15 anni? E soprattutto: è consapevole che al governo di Trento c’era la coalizione di sinistra che lui rappresenta?

Belle parole, slogan che vogliono essere efficaci, ma il tutto è sterile nei contenuti.

Sulle dichiarazioni è intervenuto il consigliere provinciale Devid Moranduzzo il cui impegno per Gardolo negli ultimi anni è stato sempre assiduo e costante.

«Cosa ha fatto il suo centrosinistra negli ultimi 20 anni a Trento e sino al 2018 in Provincia? Perché a leggere quanto dichiarato su Facebook chiunque dovrebbe porsi qualche domanda riguardo la candidatura di Franco Ianeselli, dato che quelli che ora lo sostengono sono gli stessi che stanno finendo di governare la città, in un turbine di spot tesi a nascondere un inglorioso immobilismo, che ha fatto solo danni a Trento e alle periferie»– Spiega l’esponente della Lega.

«Forse Ianeselli dovrebbe iniziare nell’essere sincero con i suoi alleati – aggiunge Moranduzzo – che di sicuro faranno in modo che tutto resti come è, altro che cambiamento. Una piccola nota conclusiva: sulla situazione citata da Ianeselli mi sono già occupato in Consiglio provinciale con un apposito documento che è stato approvato. Quindi è meglio che il Signor Ianeselli non si attribuisca quanto da me fatto come Consigliere provinciale».