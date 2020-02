Non solo il «bonus facciate», ma molto altro

Non c’è solo il “bonus facciate” per chi vuole ristrutturare la propria abitazione, ma oggi ristrutturare può costare anche il 90% in meno utilizzando varie detrazioni.

Partiamo dall’Ecobonus che comporta detrazioni Irpef e Ires per interventi mirati all’aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Il Bonus Verde permette una detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per interventi di sistemazioni a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, comprese le spese di un eventuale impianto di irrigazione e della realizzazione di pozzi, coperture a verde o giardini pensili.

Pubblicità Pubblicità

Il Bonus Ristrutturazioni concede una detrazione Irpef del 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2020.

E’ opportuno ricordare anche il Bonus Mobili ed Elettrodomestici con la detrazione Irpef della metà della spesa sostenuta per l’acquisto di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+; A per i forni e per le apparecchiatura per le quali sia prevista l’etichetta energetica destinati ad arredare immobili in ristrutturazione.

Pubblicità Pubblicità

La detrazione va divisa in dieci quote annuali e su un importo minimo di 10 mila euro.

È possibile poi detrarre parte delle spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche.

Sono incentivabili anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, ascensori, montacarichi, elevatori esterni, sostituzione di gradini con rampe, strumenti robotici e tecnologici per favorire la mobilità.

Infine è opportuno ricordare anche che il Bonus Facciate, riguarda anche balconi, grondaie e cornicioni e ne possono usufruire anche gli affittuari.(qui articolo di approfondimento)