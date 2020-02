Il saluto di Garramone alla città di Trento: «Una terra meravigliosa e unica, come mai avevo incontrato in 40 anni di esperienza»

“L’amicizia non si trasferisce e non va in pensione”: con questo spirito il Questore di Trento Giuseppe Garramone, da lunedì al Dipartimento di pubblica sicurezza di Roma, saluta il Trentino e gli amici che ha conosciuto in quella che ha definito “una terra meravigliosa e unica, come mai avevo incontrato in 40 anni di esperienza“.

La forte vicinanza delle istituzioni e della gente che hanno caratterizzato la mia esperienza a Trento mi faranno tornare spesso a visitare il vostro territorio, ha detto rivolto al presidente del Consiglio provinciale Walter Kaswalder che ha inaugurato nella mattina di oggi i saluti istituzionali di Garramone.

Il presidente Kaswalder ha espresso dispiacere per la partenza del Questore, del quale ha potuto apprezzare in questi anni in Trentino, la grande umanità e l’attenzione ai rapporti con le istituzioni ed ha raccolto la segnalazione di Garramone che “dal suo particolare punto di osservazione sul nostro territorio” ha rilevato“un diffuso malessere, soprattutto tra i giovani, che la politica dovrebbe intercettare, individuando i possibili rimedi. “C’è molta solitudine”, ha detto, “molti assuntori di stupefacenti e il numero di suicidi è più elevato rispetto al contesto”.

Nel pomeriggio il Questore è passato anche da Palazzo Thun per salutare il Sindaco Alessandro Andreatta.

Il Sindaco ha ringraziato il dottor Garramone per il lavoro svolto in questi 18 mesi alla guida della Questura in città: una sinergia – quella tra le due istituzioni – che ha portato grandi passi avanti nell’ambito della sicurezza in città, anche grazie al rapporto di fiducia personale che si è instaurato nei numerosi momenti di incontro per la gestione dell’ordine pubblico a Trento.

