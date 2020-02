Viaggio tra le circoscrizioni: la lega in Clarina per ascoltare i residenti

Nella serata del 14 febbraio scorso si è svolto l’ottavo incontro di ascolto dei vari quartieri della città che i rappresentanti della Lega in comune e nelle circoscrizioni stanno conducendo in questa fase pre – elettorale.

La serata, svoltasi presso la sala polifunzionale di Clarina, ha avuto come tema principale il benessere della circoscrizione e dei quartieri che vi appartengono, una circoscrizione molto popolosa e densa di servizi tra cui quelli ospedalieri e un’ampia fascia di verde urbano grazie ai parchi presenti; tuttavia molte sono le incognite per il futuro di quest’area e numerosi sono stati gli interventi dalla platea per stimolare nuove soluzioni.

Se da una parte non mancano i servizi ed il verde, dall’altra non mancano nemmeno i problemi.

Il primo è quella della sicurezza estesa anche alla tranquillità urbana che spesso viene meno a causa di quella che i residenti considerano una scarsa presenza delle forze dell’ordine.

Discusso anche il ruolo delle circoscrizioni e i servizi offerti, ma anche sulla possibilità di essere di supporto alle molte associazioni di volontariato ed alle loro attività.

Tante le perplessità relative al futuro urbanistico del quartiere.

Aperto il problema del traffico veicolare che interessa sia la Bolghera che Clarina stessa, che ormai sono diventate zone di passaggio del traffico da sud a nord e viceversa di chi sceglie le strade interne piuttosto che percorrere la tangenziale.

L’alta densità di traffico mette in difficoltà anche i parcheggi insufficienti per rispondere alla richiesta sia dei residenti che della attività commerciali presenti numerose in zona.

Ancora una volta è stata sottolineato come il sindaco Andreatta non abbia di fatto attuato quanto disposto e finanziato dalla Giunta Fugatti per addestrare un nucleo di Vigili Urbani destinato al controllo del territorio ed in particolar modo del degrado urbano.

Alla fine del corso sono stati destinati ad altri servizi, quando la loro presenza sarebbe necessaria anche a Trento sud

In merito al decentramento, si è fatta una riflessione non solo sul ruolo delle circoscrizioni e sui servizi offerti, ma anche sulla capacità dei consigli di essere di reale supporto alle forze del volontariato attive sui territori, non di contrasto.

Le associazioni locali infatti costituiscono l’anima di molti quartieri e il tessuto operativo di molte azioni di partecipazione e buona gestione collettiva dei quartieri e vanno incoraggiate e sostenute con ogni mezzo.