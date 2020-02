Il Trentino Andrew Basso erede del grande Houdini

Il tempo dirà se Andrew Basso trentaquattrenne di Borgo Valsugana diventerà famoso come Houdini.

Intanto ci prova e con l’escapologia ha conquistato le platee di mezzo mondo col suo spettacolo “ The Illusionists”.

Semplicemente l’arte di liberarsi da costrizioni di ogni genere anche in situazioni estreme.

E per far nascere in Andrew Basso la passione per la magia, galeotta fu una visita con la mamma alla Fiera del Tempo Libero di Bolzano, all’età di 8 anni.

All’uscita il fatidico incontro con un mago ed il gioco delle tre palline: questa volta non in versione truffaldina, bensì illusionistica.

Andrew Basso ha scritto anche un libro “L’arte della Fuga, per essere veramente liberi”, dopo averne letti molti alla biblioteca di Borgo Valsugana ed altri acquisitati nella libreria del paese, tutti a tema unico: la magia.

In contemporanea cresceva l’interesse per le gesta di Houdini, ma la svolta arrivò a 12 anni quando Andrew Basso raggiunse Trento, per andare a lezione da Sergio Molinari, in arte “Messer Folie”.

Il suo primo spettacolo in pubblico fu a Borgo Valsugana sul muretto della chiesa in occasione della festa del Patrono San Prospero a 9 anni, ma non fu magia bensì karaoke.

Poi progressivamente il volo verso la fama internazionale seguito da un team della scuola di Umberto Pellizzari con una sempre maggiore capacità di gestire la paura che inevitabilmente prova quando il gioco passa da allenamento con a fianco gli assistenti, ad essere realtà in solitaria.

Lo spettacolo “ “The Illusionists” non è ancora arrivato in Italia, ma per Andrew Basso la speranza è quella di un debutto tutto trentino.

In molti sono convinti che Andrew Basso possa essere l’erede di Houdini la cui performance più estrema fu quella della tortura cinese: sospeso a testa in giù in una cassa di vetro e acciaio piena d’acqua e chiusa a chiave. Ne uscì vivo per morire nel 1926 per sospetto avvelenamento.