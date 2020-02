Governo: aria di crisi tra battibecchi e vittimismi

Il panorama politico si trova incastrato e condizionato dall’astio reciproco e da ciò che ne consegue tra il Presidente del Consiglio Conte ed il suo predecessore Matteo Renzi che sembrerebbe non essere più il benvenuto nella maggioranza con il suo nuovo partito “Italia Viva”.

Una situazione molto confusa dove l’unica cosa chiara i tra vittimismi gli attacchi e i bluff, tutto più virtuale che reale, è l‘ombra di una crisi di Governo che nonostante le rassicurazioni non si è ancora allontanata.

In questi giorni il Presidente del Consiglio Conte per comunicare l’idea di un Governo impegnato e non bloccato ha voluto e organizzato dei tavoli tematici ai quali i renziani hanno partecipato.

Ieri, quelli dedicati ai decreti sicurezza che la Ministra Lamorgese ha chiesto di modificare portando chiaramente un’altra occasione di scontro interno, motivo di rallentamento e argomenti di divisione.

Oggi invece il decreto intercettazioni che arriverà in Senato sul quale i renziani hanno espresso riserve ma il Governo ha deciso di mettere la fiducia e dunque di riassorbire il dissenso. Eppure nonostante le apparenze di un Governo ben funzionante i timori non per un ritorno alle urne, ma di un nuovo Governo sono tangibili.