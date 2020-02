Difensore Civico: firmano la convenzione anche i comuni di Contà e Altavalle

Sono rispettivamente il 134° e il 135° Comune trentino che si convenziona con il Consiglio provinciale per poter contare sul servizio del Difensore civico provinciale.

Questa mattina a firmare assieme al presidente Walter Kaswalder –presente in sala Aurora anche l’assessore regionale agli enti locali, Claudio Cia – sono stati i sindaci di Altavalle, Matteo Paolazzi, e di Contà, Fulvio Zanon.

Il primo guida l’ente che nel 2016 è nato dalla fusione di Faver, Valda, Grumés e Grauno, 1600 abitanti in tutto.

Per la prima volta questi cittadini potranno rivolgersi (gratuitamente) alla difesa civica, per ogni problema irrisolto di rapporto con la pubblica amministrazione locale.

Gianna Morandi, difensore civico in carica, ha spiegato a Paolazzi che non potrà assicurare un recapito presso il territorio cembrano, ma sarà disponibile per tutti presso la sede a palazzo della Regione di Trento.

La seconda firma l’ha apposta il primo cittadino del Comune che ha fuso – sempre nel 2016 – i municipi di Cunevo, Flavòn e Terres in valle di Non.

Anche in questo caso Morandi ha illustrato l’ampia casistica di cui si potrà occupare: espropriazioni, problemi di edilizia pubblica, ricorsi per ottenere dai Comuni il dovuto accesso agli atti. In tutti i casi il difensore civico agisce in posizione di terzietà attiva, cercando l’incontro e l’intesa tra le parti.

Dopo le firme di oggi, rimangono da convenzionare ancora 32 Comuni e 1 Comunità di Valle (Paganella).

L’obiettivo è naturalmente quello di coprire l’intero territorio provinciale, perché la difesa civica – ha detto oggi Kaswalder – è un presidio di democrazia che dà forza al cittadino e aiuta le stesse amministrazioni pubbliche ad essere trasparenti ed efficienti.

La normativa in tema di difesa civica presenta oggi alcune criticità che s’intende affrontare. Va tra l’altro esplicitato che la convenzione s’intende estesa anche alla nuova figura del garante dei minori.