Bando di riqualificazione per l’ex Panorama di Sardagna, Cia (AGIRE): «Soddisfazione per l’attenzione dimostrata dalla Giunta provinciale»

Difficile scordare quando Trento fu protagonista (e non in positivo) su striscia la notizia grazie al servizio realizzato da Vittorio Brumotti sull’ex Hotel Panorama di Sardagna.

“Striscia la Notizia” stava ripercorrendo una scia di denunce presentate dal Consigliere provinciale Claudio Cia sulle strutture abbandonate di proprietà della Provincia.

E dopo l’ex Anmil di Rovereto, e l’ex Artigianelli di Susà di Pergine la certificazione sugli sprechi delle risorse pubbliche da parte del centro sinistra provinciale era toccata all’ex Panorama di Sardagna.

Pubblicità Pubblicità

Il segretario di Agire nella precedente legislatura aveva denunciato in numerose occasioni l’enorme patrimonio di immobili inutilizzati di proprietà pubblica, con svariate ispezioni nelle strutture in stato di abbandono, ereditate da discutibili politiche di un passato neanche troppo lontano.

Dalle interrogazioni di Claudio Cia era emerso che l’ex Hotel Panorama, sebbene chiuso, solo negli anni 2013-2014 è costato ai cittadini trentini oltre 64 mila euro.

Il consigliere aveva ispezionato gli interni della struttura ed era emerso che durante i mesi invernali il gas viene regolarmente erogato per tenere riscaldato l’intero edificio, così come l’energia elettrica per mantenere in funzione le pompe h24.

Ad oggi per la sistemazione dell’immobile la Provincia ha speso oltre 4 milioni di euro, ma ora toccherà rimetterci mano.

L’impegno di Claudio Cia è continuato anche in questa legislatura, come rappresentante di AGIRE per il Trentino.

Ieri finalmente la notizia tanto attesa: La Provincia autonoma di Trento pubblicherà prossimamente, al termine di un percorso durato diversi mesi, un bando di riqualificazione dell’immobile che si affaccia sul capoluogo, in splendida posizione panoramica.

Tecnicamente il bando si configurerà come una “concessione di valorizzazione”, con oneri di adeguamento e relativi alle manutenzioni ordinarie e straordinarie a carico del vincitore.

La destinazione prevista è di tipo turistico-ricettivo, come già previsto dalla relativa assegnazione urbanistica.

«Non posso che ritenermi molto soddisfatto per l’attenzione dimostrata dalla Giunta provinciale su questo tema – spiega Claudio Cia – dopo l’annuncio della pubblicazione di un bando di riqualificazione dell’ex Panorama, tramite una “concessione di valorizzazione”, che mantenga la destinazione turistico-ricettiva. Un’iniziativa che va nel senso di valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico non più in uso, favorendone il recupero e la riqualificazione attraverso l’apporto di risorse dell’economia privata, e che segue quella annunciata qualche mese fa riguardante anche il compendio “ex Villa Rosa” di Pergine».

Preme ricordare come tra gli svariati documenti che ha presentato Cia quanto ancora era consigliere comunale a Trento, vi fossero proposte con le quali chiedeva ad esempio proprio per l’ex Panorama, di “predisporre entro il 2016 un piano (…) che valorizzi le iniziative di investitori trentini e rispetti la vocazione turistica della struttura, in sinergia con le attività e le iniziative turistiche a livello provinciale, impegnando al suo recupero funzionale”.

«In questi casi la maggioranza di centrosinistra che governa la città (e del quale fa parte anche qualche esponente del PATT che ora rivendica non meglio precisati risultati per via di qualche post su Facebook) ha sempre votato contro. Anche come consigliere provinciale ho portato simili proposte per valorizzare la struttura e anche incentivare l’afflusso alla terrazza panoramica di Sardagna, e anche in quel caso il PATT ha sempre votato contro. Meglio tardi che mai!» – Aggiunge Cia

«Considerato che per la struttura di Sardagna lo scrivente ha ricevuto personalmente manifestazioni di interesse (per via dei numerosi atti politici prodotti sulla struttura e presenti sul web) da parte di agenzie italiane specializzate in strutture ricettive e immobili di pregio, con clienti disposti ad investire –conclude Cia – oltre ad essere note altre manifestazioni di interesse veicolate dai media locali, si spera tali segnali possano essere una positiva premessa al buon esito dell’operazione».