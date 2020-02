Alla Casa di Riposo Santa Maria di Cles aperto al pubblico un nuovo ambulatorio di fisioterapia

Presso l’A.P.S.P. di Cles – Casa di Riposo Santa Maria – in via Chini 37, è stato aperto da poco un nuovo ambulatorio di fisioterapia a disposizione di utenti esterni, cioè rivolto a tutti; questa è una nuova interessante opportunità per gli abitanti della valle di Non che non dovranno recarsi troppo lontano per ricevere le cure di cui hanno bisogno.

Di recente il servizio fisioterapico dell’APSP di Cles è stato implementato con l’apertura di questo ambulatorio specializzato per gli utenti esterni. I fisioterapisti Laura Sarnella, Manuela Sicher, Ilaria Frati e Alfonso Celoro che seguono gli ospiti ricoverati, dedicano alcune ore del loro orario settimanale al servizio per esterni.

A loro si affianca Elisa Fezzi, fisioterapista in regime di libera professione che si rende disponibile per l’azienda dal lunedì al sabato mattina.

Come già annunciato, l’Azienda Pubblica per i Servizi alla Persona “S.Maria” di Cles ha deciso di investire sul servizio fisioterapico per esterni aprendo un nuovo ambulatorio, situato al primo piano della palazzina, nella zona servizi della struttura. L’ambulatorio è dotato di attrezzature moderne idonee allo scopo riabilitativo in ambito ortopedico, con trattamenti volti alla risoluzione di problematiche dolorose o degenerative (cervicalgie, lombalgie, artrosi, tendinopatie), oppure al recupero funzionale di aree del corpo che hanno subito una lesione o un intervento chirurgico (distorsioni, stiramenti/strappi muscolari, fratture, lesioni legamentose, cartilaginee, e meniscali).

Gli interventi riguardano anche i pazienti con problematiche neurologiche: tra le più note, ricordiamo il morbo di Parkinson, la sclerosi multipla e le patologie cardiovascolari, ischemiche o emorragiche.

Le metodiche utilizzate nei trattamenti spaziano dalla terapia manuale e miofasciale, alla rieducazione posturale globale (metodo Suchard), alle terapie fisiche d’avanguardia come la tecarterapia e la ionorisonanza ciclotronica tramite Seqex, alla rieducazione deambulatoria, all’individuazione e utilizzo di protesi e ortesi.

Dopo un’analisi dettagliata dei disturbi neuro- muscolo-scheletrici dell’apparato locomotore e del sistema nervoso, si imposterà il percorso da effettuare e prenderà avvio il processo della valutazione continua per avere un controllo mirato sul risultato delle tecniche applicate.

Si ricorda che per poter accedere al servizio non è necessaria la prescrizione medica e l’utente potrà contattare telefonicamente il numero 0463-601328 per esporre la sua problematica. Dopo un massimo di 3 giorni il fisioterapista che prenderà in carico il paziente ricontatterà l’utente per fissare il primo incontro.

Per le persone impossibilitate a raggiungere l’ambulatorio, si effettua un servizio di fisioterapia a domicilio dove oltre ai trattamenti specifici e personalizzati per ogni paziente, vengono anche fornite consulenze riguardanti l’organizzazione degli spazi, il superamento delle barriere architettoniche e l’ergonomia della mobilizzazione del malato a letto, in poltrona o in carrozzina per agevolare chi presta assistenza (caregivers).

Durante l’anno vengono organizzati inoltre vari corsi di ginnastica per adulti nella fascia oraria pomeridiana e serale, per piccoli gruppi di utenti; gli orari, le date e i costi sono pubblicizzati sul sito dell’ A.P.S.P. Santa Maria e sulla pagina Facebook