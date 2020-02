Venezia vince per la prima volta la Coppa Italia, Brindisi sconfitta sul finale

Nei giorni scorsi è successo di tutto: la favorita Virtus battuta da Venezia ai quarti, una Brindisi stellare che sconfigge Sassari grazie ad un superlativo Adrian Banks da 37 punti a referto; la stessa Brindisi che in semifinale affonda la Fortitudo per 78-53; Venezia che beffa Milano e passa in finale.

Queste sono le Final Eight di Coppa Italia: altissimo livello, grandi giocate e un format vincente che ha saputo portare oltre 10 mila persone alla Vitifrigo Arena di Pesaro soltanto sabato, in occasione di Brindisi-Fortitudo.

La squadra di Vitucci ha dato costantemente prova di una fisicità e di un’atleticità incredibili che le sono valsi la seconda finale in due anni. E se sabato sera Brindisi è stata poesia pura tra difesa ed attacco, davanti al sold-out del palazzetto durante la finale ha pagato cara la palese stanchezza dovuta all’essere arrivati a giocare la terza partita in tre giorni.

Meritata la prima vittoria in Coppa Italia, quindi, per la squadra di coach de Raffaele che non solo ha saputo giocare in modo magistrale, ma è anche riuscita ad interpretare al meglio la partita e a frenare gli agguerriti pugliesi che non hanno mai smesso di lottare fino all’ultima sirena.

La Reyer, trascinata da un formidabile Watt da 17 punti e 10 rimbalzi e dai suoi altri tre compagni in doppia cifra Daye (13), Tonut (13) e Bramos (12) ha prevalso quindi sulla stella del sud, a cui non sono bastati i 27 punti del solo Banks, on fire durante questo weekend, ed i continui scatti in avanti per accorciare la distanza dai Campioni d’Italia in carica (34-30 all’intervallo lungo, 65-61 al 39’) e con Brown (3), Martin e Sutton (5), Zanelli (7), Gaspardo (8), Campogrande e Thompson (6).

Il finale di questa partita combattuta nei suoi ultimi istanti punto a punto, ha visto quindi prevalere l’Umana Reyer Venezia con un punteggio di 73 su un’Happy Casa Brindisi da 67 punti a referto.