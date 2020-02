Statale 47, Paccher replica a Dalledonne: «Parla a sproposito, è ancora scottato dalla sconfitta delle provinciali»

Fabio Dalledonne ex sindaco di Borgo Valsugana dice un sì convinto alle quattro corsie della Statale 47 ma punzecchia il governo di centro destra della provincia ed esterna la sua delusione nel «vedere che la valle esiste solo sulla carta da scarabocchiare».

Poi Dalledonne rincara la dose: «Questa giunta provinciale ben poco discosta da quella precedente: entrambe si sono distinte nei decenni e si distinguono adesso come abili trasformiste, capaci solo di scegliere la comoda strada della non decisione».

Le dichiarazioni non sono state prese molto bene dal consigliere provinciale della Lega Roberto Paccher che ha subito replicato.

«Mi stupisce che l’ex Sindaco di Borgo Fabio Dalledonne sia uscito sui giornali affermando che “Questa valle esiste solo sulla carta da scarabocchiare”. Un’affondo pesante e che non tiene minimamente conto di quanto realmente stia facendo la Giunta provinciale per il territorio. Voglio ricordare all’ex Sindaco, infatti, che per la prima volta abbiamo un presidente della provincia che coinvolge i territori interessati per farli decidere. Va ricordato poi che fin da subito Fugatti ha portato avanti con coerenza e caparbietà la volontà di risolvere un problema che da 40 anni sta a cuore alla Valsugana» – Esordisce Paccher

E ancora: «È ridicolo che Dalledonne affermi che questa giunta non è diversa da quelle di centrosinistra: sul piatto c’è un’opera da decine di milioni di euro che la Giunta Fugatti è disposta ad investire, al contrario di chi l’ha preceduta, acuendo le divisioni e facendo perdere finanziamenti importanti, come sanno bene i cittadini della Valle. Va fatta però una scelta ponderata che tenga in considerazione sia i costi che i tempi di realizzo, che nel caso delle 4 corsie sarebbero notevolmente più lunghi. Il tutto mentre incombe la pedemontana veneta che in poco tempo sarà pronta e peggiorerà ancor di più la situazione del traffico in Valsugana».

«Per intervenire così duramente e a sproposito, – conclude Paccher – è impossibile non pensare che Dalledonne sia ancora “scottato” dalla sconfitta alle ultime elezioni provinciali, quando – lui sì – abbandonò il territorio amministrato da Sindaco per cercare fortuna personale con l’elezione in Consiglio provinciale, senza successo».