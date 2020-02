Oggi è la giornata internazionale dei gatti

Grigi, tigrati, coccolosi, riservati, con pedigree o senza blasone, i gatti sono grandi compagni degli esseri umani praticamente quanto e più dei cani.

E oggi 17 febbraio è la Giornata internazionale dedicata a tutti loro e ai circa 8 milioni di mici che vivono con le famiglie italiane.

Indetta nel 2002 dall‘International Fund for Animal Welfare (Ifaw), la Giornata per molti Paesi cade l’8 agosto, ma la scelta del 17 febbraio per la festa italiana è stata il risultato di un sondaggio lanciato su una rivista specializzata: febbraio è stato preferito perché è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi, proprio come i gatti.

E il giorno 17 invece è stato indicato per sfatare tutti i miti che hanno accompagnato la storia di questo felino.

I gatti – secondo un recente studio – si aggiudicano il titolo di star delle case italiane, 7,5 milioni di felini che vivono in famiglia contro 6,9 milioni di cani.

Il 55% dei possessori dichiara di non badare a spese per la cura del proprio gatto, dedicando un budget di oltre 40 euro al mese per l’acquisto di cibo e accessori.

E non mancano gli acquisti per soddisfare la vanità di mici e padroni: nel 2019, tra i prodotti pet-care più acquistati al primo posto ci sono le cucce (35%), poi i tiragraffi (28%), soprattutto i modelli luxury con design ricercati.

Molta attenzione anche alle scelte alimentari: per gli intervistati è vietato condividere il cibo della propria tavola, vanno bene invece proposte specifiche formulate per garantire il benessere del proprio gatto (62%), rivolgendosi a blog e forum online per informarsi e scoprire nuovi brand