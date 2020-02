Non solo snowboarder in centro a Strigno

Aspettando l’inizio della gara degli snowboarder nel centro di Strigno in Valsugana, andiamo a zonzo per la borgata che per l’occasione sfoggia il meglio di sé; sarà l’aria primaverile che fa sbocciare i bucaneve lungo il sentiero che porta alla chiesetta di San Vendemiano o il tramonto a tinte pastello che mette in risalto i campanili e le prime cime del Lagorai?

L’evento “Urban Streetz Contest” di sabato 15 febbraio 2020 è tra i più attrattivi d’Italia, così recita la scaletta del programma presentato nel comune di Castel Ivano dall’Associazione Fuoripista Snowclub.

Fa un certo effetto “pestolare” la neve in via XXIV Maggio nel centro storico di Strigno a quote così basse, dopo una stagione di siccità.

Una grande quantità di neve portata con camion fino a riempire l’intero corso, riproduce una pista di snowboard con tanto di box e rail, dove giovani e giovanissimi sfidanti effettuano acrobazie anche con gli sci.

Sport, musica e menu appetitosi non mancano a questo appuntamento che richiama un folto pubblico, a conclusione della gara lo spettacolo di fuoco nella piazza del paese.

Piccoli borghi a pochi chilometri l’uno dall’altro e collegati da una bella camminata, Strigno e Castel Ivano si trovano ai piedi del monte Lefre, imponente sperone roccioso allungato verso il fiume Brenta, che durante la Grande Guerra ebbe un ruolo fondamentale.

Da Castel Ivano proseguiamo in direzione dell’antica chiesetta di San Vendemiano che si erge sopra la frazione di Fracena, il sentiero raggiunge finalmente la sommità con vista sul castello e l’intera vallata.

Altre escursioni più impegnative (Ponte dell’Orco) sono segnalate sulle apposite tabelle.

Chiese, palazzi e castelli raccontano storie di personaggi e vicende epiche legate ad un territorio da rivalutare, quello della Bassa Valsugana, dominato dalle alte cime del Fravort e Gronlait, prime propaggini del gruppo del Lagorai.

