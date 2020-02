In Val di Non tanti progetti per vivere la cultura a 360°

Il Comitato esecutivo della Comunità della Val di Non ha approvato il progetto sovracomunale “La Val di Non Cultura a 360°”, che interesserà diversi Comuni della valle nel periodo che va da aprile a dicembre 2020.

La prima proposta riguarderà la “Farmacia” a Casa de Gentili. Al fine di valorizzare e far conoscere in modo interattivo il “Laboratorium” allestito al piano terra del palazzo, in primavera ed estate saranno organizzati dei momenti di divulgazione e apertura al pubblico, con laboratori dedicati alla creazione di prodotti naturali legati alla attività farmaceutica dei secoli scorsi.

Per quanto riguarda le mostre, ne saranno organizzate alcune di rilievo sovracomunale. Sarà allestita la terza edizione di “Ospiti d’onore a Palazzo” che, in occasione dei “Palazzi Aperti”, vedrà Casa de Gentili ospitare un’esposizione dedicata all’imperatrice Sissi. L’ipotesi più accreditata per il titolo è “Ospite d’onore a palazzo. L’Imperatrice Sissi e il suo mito”. Saranno proposti anche alcuni eventi collaterali.

Nel corso dell’estate sarà invece organizzato un percorso espositivo dedicato al tema dell’acqua, probabilmente in collaborazione con il Mart.

Con ogni probabilità sarà poi realizzato un evento culturale in collaborazione con la Fondazione Cassa Rurale Val di Non.

Le tematiche della musica e della letteratura in Val di Non, inoltre, verranno proposte e sviluppate a partire dal mese di giugno attraverso due format coordinati fra loro che puntano a valorizzare le realtà culturali del territorio di valle e del Trentino e le location più suggestive (eremi, castelli, dimore storiche e siti di interesse naturalistico).

Il format letterario-teatrale “In Viaggio con…” quest’anno prevede la costituzione di una compagnia teatrale formata anche da persone fragili che si esibiranno in serate itineranti nei Comuni della valle.

La rassegna musicale itinerante “Itinerari musicali d’Anaunia” vedrà il coinvolgimento di cori, bande, ensemble musicali, e ancora perfomance di musica classica, concerti d’organo, lirica e danza.

Sarà dunque un 2020 ricco di appuntamenti di grande spessore culturale in Val di Non. Eventi che potranno coinvolgere sia i residenti, sia i turisti che sceglieranno la valle delle mele come meta per le proprie vacanze.