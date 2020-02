Follia in autostrada a Rovereto: per chilometri terrorizza gli automobilisti. Il Video

Nel video pubblichiamo solo la parte finale della manovra di un’automobilista che nella mattinata di oggi 17 febbraio 2020 sulla corsia Sud dell’A22 poco dopo Rovereto Sud ha seminato il panico fra i viaggiatori.

Il bilancio finale è di un 50 enne che ha dovuto recarsi al pronto soccorso in preda all’ansia che si è attenuata solo dopo aver preso delle gocce di Lexotan e di una giovane ragazza che ha dovuto fermarsi in preda al terrore presso l’autogrill dopo aver visto l’ultima folle manovra dell’autista.

A bordo insieme al folle autista, anche una ragazzina terrorizzata che piangeva e cercava di reagire alle manovre del conducente dando dei pugni sulle sue spalle.

Pubblicità Pubblicità

La Subaru Legacy poco dopo Trento ha cominciato a spaventare gli altri mezzi in modo prepotente e arrogante.

Per chilometri l’uomo si è portato a pochi centimetri da tutte le autovetture facendo i fari e chiedendo il via libera per il sorpasso.

Pubblicità Pubblicità

In taluni tratti dell’autostrada ha raggiunto anche i 170 k/orari sorpassando sulla destra i mezzi che non davano strada.

Il 50 enne sotto shock, che si è rimesso in viaggio solo dopo alcune ore, ci ha inviato il video ripreso dalla sua Dash Cam fissata sull’autovettura.

«Guidavo tranquillo – racconta – quando ho visto nello specchietto retrovisore arrivare a velocità sostenuta che procedeva a zig zag. Stavo terminando il sorpasso di una fila di autotreni quando mi sono accorto che il conducente mi faceva dei gesti di minacce e vedevo una ragazza seduta al suo fianco urlare e piangere disperata fino a scivolare dal terrore sotto il cruscotto. Appena ho potuto sono rientrato lasciando strada al folle automobilista. Dopo aver deciso di seguirlo ho notato che tallonava in modo spericolato tutti i veicoli davanti a lui per diversi chilometri sorpassando a zig zag e utilizzando la corsia di emergenza più volte»

Come si può notare nell’immagine il conducente supera due camion sulla destra rischiando di scontrarsi con il primo e mentre si sposta sulla corsia di emergenza per superare il secondo trova sulla sua strada un pezzo di copertone che solleva sulla carreggiata.

Il 50 enne medita nella giornata di domani di sporgere denuncia per «violenza stradale» portando il filmato alle forze di Polizia.

Una manovra pericolosissima al limite dell’arresto e una condotta spericolata e arrogante rischiosissima per se, per la giovane ragazza che viaggiava con lui, e per gli automobilisti presenti in quel momento sull’autostrada del Brennero.