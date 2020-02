Ditte fantasma per ricevere i finanziamenti in Trentino

La storia è purtroppo conosciuta. Gli imprenditori portano la sede fiscale ed operativa della propria azienda in Trentino per ricevere aiuti e finanziamenti.

In realtà però di operativo non c’è proprio nulla se non una stanza di 3 metri quadrati affittata solo per far quadrare le pratiche burocratiche.

In questo caso alcuni imprenditori hanno usufruito del Programma operativo Fesr 2007/2013 senza portare però nessuna operatività e struttura aziendale in Trentino

Il Fesr (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) ha come scopo lo sviluppo di determinate regioni mediante aiuti diretti agli investimenti nelle imprese, soprattutto per creare posti di lavoro e sviluppare ricerca e innovazione.

Alcuni imprenditori trasferivano in Trentino la sede della loro azienda o ne creavano una ex novo, usufruendo così del finanziamento. In realtà l’azienda era nella maggior parte dei casi una stanza senza nessuna funzione operativa.

Alcuni dipendenti del Servizio Europeo della Provincia hanno inviato un esposto agli uomini del nucleo regionale della polizia tributaria.

Nei giorni scorsi la Corte dei Conti ha citato in giudizio un uomo residente a Bologna ha ricevuto un finanziamento di 105 mila euro. L’imprenditore aveva affermato che avrebbe costruito una società entro quattro mesi dall’arrivo del finanziamento.

L’azienda in questione si sarebbe occupata di ricerca, sviluppo, produzione e vendita di prodotti di design sia per privati che per altre aziende.

Il Servizio Europa ha invece scoperto che la società era stata messa in liquidazione e che era stata trasferita.

Al nuovo indirizzo i finanzieri hanno trovato la sede del Consorzio Lavoro Ambiente, mentre al vecchio indirizzo era presente lo studio di un commercialista con alcune scritture contabili, cioè alcuni movimenti economico/finanziari dell’azienda stessa.

E’ emerso quindi che la società in questione in Trentino non aveva nessuna centrale operativa e il procuratore della Corte dei Conti ha chiesto per l’uomo l’intero rimborso dei soldi ricevuti.