Claudio Cracovia è il nuovo Questore della provincia autonoma di Trento

A dirigere la questura di Trento sarà Claudio Cracovia, che subentra a Giuseppe Garramone.

Cracovia è stato questore di Ancona dall’aprile 2019.

Lo ha deciso il Dipartimento di pubblica sicurezza che ha disposto un ampio movimento di questori che coinvolge 14 città italiane.

Pubblicità Pubblicità

Claudio Cracovia era subentrato ad Oreste Capocasa nel capoluogo marchigiano dall’aprile 2019.

Giuseppe Garramone invece si era insediato a Trento nel settembre del 2018 quando aveva 62 anni; in precedenza aveva ricoperto ruoli sempre al servizio del Viminale nel Dipartimento di Pubblica Sicurezza a Modena e Roma.

Pubblicità Pubblicità

Garramone si era ben integrato in Trentino ed era entrato fin da subito nel cuore dei cittadini per il suo carattere pragmatico e deciso.

Cracovia nel 2001 è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e dell’attestato di Pubblica Benemerenza per l’opera prestata in occasione dell’alluvione che aveva colpito il Piemonte nell’anno precedente.

Per l’esperienza acquisita nel settore della sicurezza è stato chiamato a dirigere i servizi connessi ad importanti eventi internazionali come i vertici ‘G8’ a Genova e a situazioni di particolare rilevanza come il terremoto dell’aprile 2009 in Abruzzo, le manifestazioni di dissenso nei confronti dei lavori per l’Alta Velocità ferroviaria in Valle di Susa.

Il dr Claudio Cracovia, 56 anni, è un funzionario che proviene dalla “gavetta”. Presta infatti servizio nell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dal 1° aprile 1981, data in cui iniziò il 75° corso d’istruzione per Allievi Guardie di Pubblica Sicurezza, al termine del quale venne trasferito alla Questura di Trieste.

Nel 1984, vinto il relativo concorso ha frequentato il 2° corso per Allievi Vice Ispettori presso l’Istituto di Perfezionamento per Ispettori di Nettuno, a conclusione del quale è stato assegnato al Commissariato Distaccato di P:S. di Duino (Trieste).

Laureatosi in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Trieste e conseguita a seguito di concorso la nomina a Vice Commissario della Polizia di Stato, nel dicembre del 1986, il dr Cracovia è stato destinato al V Reparto Mobile di Torino, nel cui ambito ha ricoperto l’incarico di comandante di nucleo, partecipando, alla guida di nutriti contingenti, ad importanti e delicati servizi di ordine pubblico in tutto il territorio nazionale.

Trasferito nel maggio del 1989 alla Questura di Torino, vi ha maturato significative esperienze nei settori dell’ordine pubblico, del controllo del territorio e della sicurezza urbana, nonché del contrasto alla criminalità comune ed organizzata. E’ stato infatti, nell’ordine, Vice Capo di Gabinetto, Capo della Sezione Omicidi e Criminalità Organizzata della Squadra Mobile, Dirigente del Commissariato Centro, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e, infine, Dirigente della Squadra Mobile.

Dal luglio del 2003 e per tre anni, ha diretto il Centro Operativo della Direzione Investigativa Antimafia per il Piemonte e la Valle D’Aosta, dedicandosi particolarmente al contrasto dell’illecita accumulazione dei patrimoni ed ai tentativi di infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici relativi alla realizzazione delle opere per le Olimpiadi di Torino 2006, nonché del tratto Torino – Milano dell’Alta Velocità Ferroviaria .

Dal luglio 2006 all’agosto del 2008, è stato Vice Questore Vicario della Questura di Alessandria, dall’agosto 2008 al giugno 2010.

Cracovia da grande sostenitore del motto della Polizia di Stato “essercisempre”, interpreta il valore primario del quotidiano operato dell’Amministrazione in cui è entrato a far parte dal 1981, tra gli Allievi delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e da dove ha costruito la brillante carriera fino a raggiungere i massimi livelli, con l’assegnazione alla Questura di Ancona ed ora con quella della provincia autonoma di Trento