Buoni risultati per i cavalieri trentini in gara a Roma e in Spagna

Buoni risultati durante questo weekend per due cavalieri trentini impegnati in gara in Italia e all’estero.

Il cavaliere trentino ha avuto occasione di prendere parte durante questo fine settimana di San Valentino alla prestigiosa kermesse di Cavalli a Roma, fiera che comprende anche un Nazionale A6* valido anche ai fini della qualifica per l’evento, sempre nazionale, di Verona “122×122 Gran Premio Fieracavalli”.

Organizzata per la prima volta da Veronafiere, Cavalli a Roma ha subito riscosso un buon successo.

In scena dal 13 al 16 febbraio, in questo evento erano presenti ben 100 aziende espositrici, più di 800 cavalli di 30 razze per 6 padiglioni occupati. Con un montepremi di 50.000 euro, il Nazionale A6* ha potuto vantare un programma particolarmente ricco: una staffetta in maschera, la 6 barriere riservata ai cavalieri con il 2° grado (qualificante per la stessa prova dell’88° CSIO Roma – Piazza di Siena), un Gran Premio a due manche 145/150 (al vincitore sono andati ben 18.000 euro) e numerose categorie di contorno valide per ottenere la qualifica per “122×122 Gran Premio Fieracavalli” in programma a Verona il prossimo autunno.

Ed è proprio in queste categorie che abbiamo visto in campo anche un binomio trentino. Si tratta di quello formato da Lorenzo Cappelletti ed Atlanta.

Cappelletti, istruttore presso l’ASDE Castel Beseno di Calliano in provincia di Trento, ha saputo ben interpretare il castrone baio olandese del 2005 in alcune delle categorie del difficile campo Indoor in cui è andato in scena il Nazionale A6*.

Nella 130 a fasi consecutive di giovedì 13 febbraio, il binomio trentino ha concluso il proprio percorso con 9 penalità che gli sono valse la 52^ posizione della classifica. 46^ posizione, invece, nella 130 mista di venerdì per i due, che hanno terminato con 11penalità complessive.

Per quanto riguarda la giornata di sabato, Cappelletti e Atlanta sono andati al 33° posto della 135 mista con un totale di 6 penalità. Nell’ultimo giorno di gare, domenica 16 febbraio, il binomio trentino ha chiuso la propria prestazione in terra romana in 10^ piazza nella 130 a tempo targata “Amahorse” grazie ad una sola penalità sul tempo.

Settimana di successo anche per la trentina Federica Fasanelli, amazzone di Trento che ha saputo concludere al meglio la prima settimana di gare internazionali del Mediterranean Equestrian Tour – MET II, secondo blocco di settimane di eventi internazionali in programma fino a primavera ad Oliva Nova in Spagna.

Mentre in sella alla giovanissima La Star, Federica, ha portato termine degli ottimi percorsi nelle categorie riservate ai giovani cavalli di 5 anni, con Fantasia ES si è messa in buona evidenza nel Silver Tour.

Nella 1.25m Trofeo Dammann Reitplatz- u. Sportplatzbau GmbH di giovedì, le due hanno concluso al 23° posto con 0/72.02” mentre nella 1.25m Trofeo Emiralia Horse Corporation di venerdì sono andate in 7^ piazza con 0/0-28.24”. Ancora un buon risultato, poi, per Federica e per questa saura del 2010 nella 1.30m Trofeo CHG – Construcciones Hispano Germanas S.A di sabato: per loro, 9^ posizione con 0/64.98”.

