Aumenti TARI: la comunicazione di Dolomiti ambiente che ha fatto inferocire i cittadini trentini

Con il 2020 stanno arrivando un po’ a tutti le comunicazioni da parte della Dolomiti ambiente, dove viene richiesto un’ulteriore obolo alla tariffa sui Rifiuti.

Il nuovo regolamento comunale TARI in vigore dal 1.1.2014 (amministrazione odierna) ha deciso che la quota fissa sia commisurata alla superficie calpestabile più il numero di componenti del nucleo familiare.

Fino a qui nulla è cambiato, ma col nuovo regolamento Dolomiti ambiente aggiunge pure i locali di pertinenza come le cantine, soffitte, garage, ecc. che precedentemente erano esentate.

Ma quello che ha fatto imbufalire i cittadini non sono le decine di euro in più che si andrà a pagare, ma il fatto che il nuovo regolamento permette a Dolomiti ambiente di richiedere retroattivamente per gli anni 2015 2016 e 2017 gli importi comprensivi di Tariffa non pagata più l’iva, gli interessi giornalieri e i costi di contestazione violazione

La protesta di un gruppo di cittadini trentini è sintetizzata in una piccola nota ma molto eloquente: «Sembra quasi che sia colpa dell’utente se il regolamento comunale TARI definisce sia l’aumento della superficie in mq a nostra insaputa (nessuna comunicazione da parte di Dolomiti ambiente) e sia la possibilità di richiedere retroattivamente gli importi dovuti, visto che era troppo difficile adeguare le tariffe e i mq indicati in bolletta al momento dell’entrata in vigore! Forse è meglio aspettare e chiedere l’obolo 6 anni dopo, inviando una raccomandata dove si incolpa l’utente di aver dichiarato una superficie diversa da quella che hanno calcolato visionando le mappe catastali ad oggi, visto che l’utenza è nata in data 01.01.1998 con dichiarazione di una superficie, che tutt’oggi è ancora inserita in fattura, quindi prima che entrasse in vigore il nuovo Regolamento».

