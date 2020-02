L’associazione italiani arbitri: giusto il rigore in Milan-Juventus.

E’ la notte delle polemiche. Al minuto 88 del match Milan-Juve (1-1), semifinale di Coppa Italia di giovedì scorso, la rovesciata è di Cristiano Ronaldo e la sfera schizza sul braccio di Davide Calabria.

Per l’arbitro Doveri non è un fallo da punire con il calcio di rigore. Passano alcuni secondi e il Var richiama il fischietto nativo di Volterra a controllare sul video l’azione.

L’arbitro della sezione AIA Roma 1 dopo aver visionato le immagini e consultato i colleghi alla postazione Var, torna sui suoi passi, decreta il penalty per i bianconeri. CR7 con la solita freddezza segna dagli undici metri spiazzando Donnarumma.

L’associazione italiana arbitri (AIA) valuta positivamente l’operato di Valeri nella specifica circostanza come riporta il quotidiano La Gazzetta dello Sport.

“Valutata corretta la lettura di Valeri per l’attitudine e la postura del giocatore del Milan che, in salto, allargherebbe braccia e gambe per andare a contrastare il tiro che arriva da dietro aumentando lo spazio del corpo”.

Il club di Via Aldo Rossi domanda chiarezza in merito all’interpretazione unica e definita sui falli di mano in area di rigore.

Rigore a parte sono diverse sono le situazioni sotto la lente d’ingrandimento: il giallo (quasi arancio) comminato a Zlatan Ibrahimovic per la gomitata a de Ligt.

Vi è l’ammonizione a Theo Hernandez per proteste, frutto di un fallo di Dybala su Rebic in precedenza non sanzionato, mentre appare indiscutibile la seconda ammonizione del francese per il fallo violento nei confronti dello stesso Dybala.

Non sanzionata la gomitata di Kessie su Juan Cuadrado, invece, da regolamento il giallo per proteste nei confronti dello spagnolo Castillejo.

Infine, i bianconeri reclamano 2 calci di rigore: il primo per un leggero tocco di Bennacer che tampona il gallese Ramsey (al minuto 8), il secondo quando Rebic rifila una manata sul volto di Cuadrado (al minuto 64).

Emanuele Perego www.emanueleperego.it www.perego1963.it