I mozziconi di sigarette diventano Biocarburanti

Per affrontare uno dei componenti più inquinanti in assoluto come lo sono i mozziconi di sigarette che non sono biodegradabili, serve un’azione di riciclaggio estrema.

L’azione potrebbe essere il progetto sperimentale in corso di attuazione nel comune di Capannori in collaborazione con l’Università di Pisa che mira a far diventare i mozziconi di sigarette una risorsa dopo la trasformazione in concimi per la crescita delle piante e per la coltivazione di alghe dalle quali realizzare biocarburanti.

I numeri sono notevoli: un milione di tonnellate è la quantità annua di mozziconi di sigaretta gettati corrispondenti ad una percentuale oscillante tra il 22 ed il 36% dell’immondizia visibile.

Nel comune di Capannori la quota della raccolta differenziata ha raggiunto l’88% e 300 euro è la multa prevista da una direttiva nazionale per chi viene sorpreso a gettare i mozziconi.

In Cile sono alla base della produzione di abiti, mentre dal comune toscano arriveranno piante e alghe.

Dal liquido di lavaggio delle “ cicche” saranno coltivate alghe che serviranno a realizzare anche biocarburanti.

Per un progetto già finanziato, il Comune di Capannori ha deciso di attivare la direttiva nazionale che prevede la contravvenzione.

Il progetto si chiama Filter of Cigarettes reUse Safely ed è articolato su un triennio. In pratica i fumatori metteranno i mozziconi in appositi contenitori e attraverso un trattamento termico si avranno dei filtri puliti, cardati ad hoc per creare dei contenitori di crescita delle piante.

Lo scarto si trasformerà in un substrato inerte utilizzabile per la crescita di piante ornamentali attraverso tecniche di coltura idroponica.

I residui dovranno prima essere separati da carta e tabacco e quindi trattati.

L’obiettivo è quello di arrivare ad un sistema in grado di abbattere tutti i residui e quindi produrre una biomassa algale, utilizzabile per la produzione di biocarburanti e biodiesel.