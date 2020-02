Final Eight LBA eLeague Brawl Stars: non solo basket alla Vitrifrigo Arena di Pesaro

Non solo basket alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dove si è svolta questo weekend l’attesa Coppa Italia di Basket Serie A.

In concomitanza al prestigioso evento riservato alle prime otto squadre della classifica LBA, si è svolta anche la primissima edizione della Final Eight LBA eLeague Brawl Stars, ovvero il primo campionato eSport di una lega professionistica italiana. Ideato da Havas Sports & Entertainment (Havas SE) per la Lega Basket Serie A e realizzato in collaborazione con ESL (Electronic Sports League), questo nuovo evento ha saputo catturare fin da subito l’attenzione di molti appassionati.

Il torneo, che ha visto tra i propri partner l’Università Luiss di Roma e Yahoo Italia, si è svolto tramite il mobile game di Brawl Stars (Supercell); un gioco d’azione praticabile in singolo o a squadre che conta già oltre 100m di download in tutto il mondo.

Durante il weekend è stato possibile seguire le dirette sui canali Twitch, youtube, yahoo.it.

Il format ha seguito esattamente il programma della Coppa Italia di basket: quarti di finale, semifinale e finale, dove ogni team veniva anche associato ad una delle squadra delle Serie A che sono poi scese sul parquet.

Nella giornata di sabato, mentre una brillante HappyCasa Brindisi affondava una Fortitudo molto sottotono nella semifinale di sabato, nell’area riservata alla E-League il team Mkers (formato da Marwane Lahrache, 16 anni – Emanuele Daneo, 21 anni e Andrea Mele, 16 anni e abbinato all’Olimpia Milano) ha prevalso 3-0 sul team Ezzzy (abbinato alla HappyCasa Brindisi).

LBA inizia quindi a muovere i primi passi nel mondo eSport, settore in grande crescita anche in Italia.

Ma com’è nato questo progetto? “Il progetto è nato a quattro mani con Lega Basket Serie A e Havas, agenzia di LBA. L’obiettivo per LBA era entrare nel settore degli eSport per poter avvicinare un nuovo pubblico di giovani, motivo per cui è stato scelto un titolo come Brawl Stars, molto popolare fra i giovani – ha dichiarato Maurizio Cassano, ESports director di ESL Italia – LBA ha creduto molto nel progetto ed è stata sicuramente molto visionaria.”

Quello di eSport è un settore che sta avendo una notevole crescita: palchi importanti stanno investendo per diffondere e introdurre al grande pubblico questo mondo che è sempre più apprezzato dai giovanissimi.

Con l’appoggio di ESL Italia, uno dei migliori punti di riferimento di eSport, il suo futuro non può che essere brillante e ricco di successi.