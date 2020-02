Donatella Conzatti verso il PD?

Continua a sorprenderci la politica dei cosiddetti transfughi, o forse non più di tanto.

Dopo il mancato trattato di pace sulla prescrizione tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il Senatore Matteo Renzi parrebbe infatti che siano ricominciate le ormai famose manovre di palazzo all’italiana: secondo infatti alcune testate giornalistiche, la maggioranza (spaccata) di governo starebbe trattando con sei senatori per poter mantenere in vita il più a lungo possibile il moribondo Governo Conte-bis.

Fra questi sei poteva forse mancare Donatella Conzatti, la prima nella speciale classifica dei «voltaggabana»?

Insomma dovremo aspettarci la resurrezione degli indimenticabili “responsabili”, tanto criticati durante l’ultimo Governo Berlusconi ma tanto sperati in questo momento instabile per la coalizione giallo-rossa.

Tra di essi spunta il nome di Donatella Conzatti, eletta al Senato nel collegio uninominale di Rovereto nel 2018 in quota Forza Italia e passata a Italia Viva l’anno scorso sotto le più disparate giustificazioni: dalle accuse di eccessivo sovranismo agli ex alleati della LEGA agli apprezzamenti per la nascita della nuova casa di riformisti di Renzi.

Ma questi contatti ci sono stati e con chi si potrebbero fare quattro chiacchiere sul futuro Governo Conte-ter, se non con la Conzatti?

La Conzatti è riuscita a cambiare tanti di quei partiti da mandare in crisi persino un Premio Nobel per la matematica: nel 2010 venne eletta consigliera nella Comunità di Valle-Vallagarina con “Comunità Civica”, in seguito nel 2013 passò a Scelta Civica di Mario Monti e l’anno successivo nell’Unione per il Trentino di Lorenzo Dellai; dopo una sosta di quello che rimase del partito di Angelino Alfano Alternativa Popolare e un breve passaggio in Civica Popolare di Beatrice Lorenzin, partecipa alla costituzione di Noi con l’Italia per infine approdare in Forza Italia.

Nel 2019 tuttavia ripassa dall’altra parte della barricata con Italia Viva di Matteo Renzi, ma mentre si stanno compilando le liste del suo partito in vista delle imminenti elezioni comunali in Trentino esce la notizia di un suo passaggio nel Partito Democratico in antitesi a quello che è il pensiero (forse l’unico) dell’ex Premier Renzi.

Fa girare la testa riscrivere la storia politica della Conzatti ma noi siamo abituati alla politica camaleontica di persone che dimostrano di non avere un’ideale in politica ma solo un’ossessione per mantenere la propria poltrona, nascondendosi magari dietro la Costituzione che non fu certo scritta per legittimare strategie da bassa cucina.

Purtroppo non si può concludere questa riflessione con un lieto fine perché, sempre in vista delle comunali di maggio e per nostra sfortuna, ci saranno ancora altri trasfunghi: sta ai segretari di partito iniziare a non dare più spazio ai camaleonti e all’elettore scegliere politici che abbiano dei valori che non siano limitati esclusivamente al carrierismo e agli interessi personali ma che guardino in primissimo luogo a quelli dei cittadini.

Insomma, Chissenefrega degli ideali, dei valori, del programma, delle idee, delle pianificazioni. L’importante è tenere ben salda la «carega» sotto il sedere, se poi è a sinistra o a destra poco importa, almeno secondo la Conzatti.