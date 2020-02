Trento, Le Albere: eroica bambina di 7 anni salva la vita al papà

L’allarme è scattato poco dopo le 10.00 di stamane presso il Quartiere Le Albere di Trento.

Alla Control Room del servizio di sicurezza è arrivata una chiamata telefonica da parte di una signora abitante nel quartiere Le Albere, fuori città in quel momento, che chiedeva preoccupata di allertare il 112 di Trentino Emergenza e di portarsi nel suo appartamento per un sospetto coma diabetico del marito, la figlia di 7 anni, infatti, aveva avvertito telefonicamente la madre che il papà stava male e non parlava più.

L’operatore di turno in Control Room attivava immediatamente le procedure di emergenza stabilite per questi casi e provvedeva ad avvisare il 112 inviando simultaneamente presso l’appartamento della famiglia due operatori in servizio di sorveglianza nell’area.

Entrambi gli operatori della sicurezza entravano nell’appartamento con le chiavi di riserva e trovavano l’uomo a terra in posizione supina, parzialmente incosciente, con la mandibola serrata, convalidando il sospetto della moglie.

Gli uomini della sicurezza iniziavano i primi soccorsi mettendo l’uomo in posizione laterale di sicurezza e somministravano una piccola quantità di zucchero sciolto in acqua, prendendo in consegna la bambina cercando di tranquillizzarla.

Nel volgere di pochi minuti sopraggiungeva l’equipaggio di Trentino Emergenza che provvedeva ad effettuare l’intervento di soccorso.

L’uomo dopo circa 45 minuti si stabilizzava e così veniva trasportato in ambulanza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

La coraggiosa bambina, nel frattempo, veniva presa in consegna dal personale di sorveglianza e assistita con cura presso la Control Room fino all’arrivo della madre alle ore 13.00.

«Quanto avvenuto oggi ha dimostrato ancora una volta, in maniera inequivocabile, – spiega Vincenzo Circosta titolare della Safety & Security sentito al telefono – la straordinaria efficacia del peculiare servizio di Sicurezza disposto dalla Homeland Securnet presso il Quartiere Le Albere, un modello organizzativo estremamente scrupoloso e unico nel suo genere in Regione, coordinato da un Senior Security Manager certificato UNI 10459 con grande esperienza a livello nazionale. Un grande ringraziamento va anche alla bambina di 7 anni che con coraggio ha assistito il papà mentre le sua condizioni erano in forte peggioramento».