Seac «Fisco e Lavoro 2020»: un convegno da tutto esaurito

Strette di mano, discorsi legati agli affari, confronti sui business, entusiasmo, forti motivazioni e tanta formazione.

Tutto esaurito per la prima edizione del convegno “Fisco & Lavoro 2020” targato Seac ed organizzato dal nuovo Comitato Tecnico Scientifico.

I partecipanti hanno cominciato a popolare l’auditorium Ivo Perini già dalle ore 9.00 del 14 febbraio scorso, per poi occupare completamente la sala poco prima dell’inizio ufficiale della mattinata.



Più di 200 coloro che hanno preso parte all’evento, in una location in cui l’allestimento dei libri più aggiornati, vero e proprio elemento di spicco della realtà aziendale trentina, ha accolto gli ospiti già dai primi passi all’interno dell’atrio d’ingresso.

L’evento formativo si è per questo rivelato un’occasione di confronto e dibattito, in cui le tematiche più attuali delle aree Fiscale e Normativa del Lavoro sono state affrontate e discusse da relatori di fama nazionale.

Dal lato fiscale, grande attenzione è stata rivolta a corrispettivi telematici, regime forfetario, tributi locali, limiti alla compensazione dei crediti tributari ed effetti della liquidazione giudiziale.

Relativamente all’area Lavoro invece, il focus si è concentrato sulla responsabilità solidale negli appalti, sui contratti a termine, su capitalizzazione delle imprese e gestione della loro crisi.

«Stiamo puntando con decisione ad un forte potenziamento dei settori Editoria Fiscale e Normativa del Lavoro – ha spiegato il Direttore Generale del Gruppo Seac, Franco Cova, (foto) prendendo la parola per primo. – In più, stiamo ragionando su nuovi strumenti che possano migliorare l’attività lavorativa dei nostri clienti. Questo perché, grazie a loro, Seac è divenuta la realtà che conosciamo oggi, dunque soddisfare queste esigenze deve essere il nostro principale obiettivo. Incontri come questi vogliono essere rivolti non solo a loro direttamente, ma anche alle organizzazioni in cui operano».

La mattinata ha visto poi alternarsi al microfono i relatori delle diverse tematiche, con la platea che ha avuto modo di intervenire ponendo quesiti grazie all’invio di messaggi WhatsApp ad hoc, letti al termine della discussione.

Concluso l’evento, ognuno ha ripreso la strada verso la propria azienda, con il desiderio di potersi incontrare nuovamente in simili giornate.