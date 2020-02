Luisa Zappini patteggia, chiesti un anno e sei mesi di carcere: 28 episodi di truffa aggravata e 22 di peculato.

Truffa aggravata per il presunto utilizzo indebito della legge 104, peculato per il presunto uso di un’auto di servizio per viaggi privati, l’indagine del 2017 su un concorso, poi annullato, per funzionario tecnico a tempo indeterminato per la nuova Cue,

Ha chiesto il patteggiamento per tutti i capi di imputazione l’ex dirigente provinciale della Centrale unica di emergenza (Cue), Luisa Zappini.

In tutto la procura contestava 28 episodi di truffa aggravata e 22 di peculato.

In un caso, per l’accusa, Zappini avrebbe usato i permessi di assistenza a un familiare per andare in vacanza. In altri, si sarebbe assentata dal servizio per motivi personali, pur risultando ufficialmente presente.

L’accordo con i pubblici ministeri del tribunale di Trento Marco Gallina e Alessandra Liverani, curato dall’avvocato Nicola Stolfi, è stato raggiunto con una previsione di risarcimento alla Provincia e all’Ordine delle professioni infermieristiche che si erano costituite parte civile.

L’Ordine degli Infermieri di Trento per voce di Daniel Pedrotti però precisa che non ritiene congrua la somma versata a titolo di danno non patrimoniale, considerato il grave pregiudizio d’immagine patito e si riserva ogni opportuna iniziativa al riguardo.

Quindi le cose per Luisa Zappini di complicano.

Se arriverà il via libera del giudice, l’ex dirigente potrà chiudere con un anno e 6 mesi, pena sospesa. L’atto potrebbe venire ratificato a breve dal giudice Enrico Borrelli.

Per la questione del concorso annullato, respingono invece le contestazioni per tentato abuso d’ufficio in concorso, con richiesta di rito abbreviato, gli altri quattro imputati, tutti del centro di ricerca Eledia.

Si tratta del genovese Andrea Massa, coordinatore del Gruppo di ricerca di Eledia, del ricercatore Paolo Rocca e dei trentini Fabrizio Robol e Federico Viani, primo e secondo classificato al concorso.

Secondo l’accusa, si sarebbero accordati sui contenuti del bando.

Un capitolo, questo, che per Zappini si chiude dopo due anni e mezzo di guai giudiziari.

Resta aperto per lei il procedimento con l’accusa di turbata libertà degli incanti relativo a un incarico per la sicurezza in vista delle Universiadi 2013.

Lo scandalo «Zappini» che ha portato alle gravi accuse poi confermate anche i sede di giudizio era partito grazie ad una interrogazione di Claudio Cia e di Filippo Degasperi.