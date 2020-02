«Innamorati della Libertà»: Bisesti lancia la campagna tesseramenti 2020 della Lega in tutto il Trentino

“Innamorati della Libertà”, questo il titolo della campagna di tesseramento del 2020 della Lega.

Da questo weekend in Trentino i militanti della Lega saranno presenti nei gazebi in moltissime piazze.

Sarà possibile iscriversi anche online sul sito web, ma il segretario della Lega invita caldamente tutti a venire ai gazebo «per poter conoscere e avere un’occasione di confronto per creare quello spirito di comunità del quale abbiamo bisogno».

«Questo weekend è molto importante – spiega Mirko Bisesti in una breve nota – la comunità di cui vi parlavo prima ha bisogno di rafforzarsi, aggregando anche quelli che magari fino a oggi non si sono iscritti, non si sono avvicinati, magari nemmeno conoscono le sezioni della Lega ma apprezzano le nostre battaglie, la nostra coerenza, lo spirito di Matteo Salvini».

«Il nostro segretario federale, infatti – ricorda ancora Bisesti – sta portando avanti una battaglia di libertà ed è per questo che il titolo del tesseramento è “Innamorati della Libertà”: vuol dire far parte di quel partito che in tutta Italia sta svolgendo questa battaglia di libertà dall’oppressione, una battaglia di democrazia per dimostrare che c’è un’alternativa credibile a questo Governo truffa del Movimento 5 Stelle col PD, un’alternativa che nell’anno di Governo ha dimostrato di poter fare bene ma che ha bisogno del vostro sostegno per tornare al Governo».

Questo weekend sono moltissime le occasioni in Trentino per l’eventuale iscrizione: i Gazebi della Lega saranno presenti in Val di Non e a Cles, così come a Trento in tantissime piazze, da Gardolo al Centro, a Comano Terme, ci saranno gazebo anche in Rotaliana a Mezzolombardo, poi in Valsugana, a Pergine, a Borgo; domenica inoltre saranno presenti a Sopramonte di Trento, a Pinzolo, a Civezzano, in Val di Fiemme e a Cavalese.

«Vogliamo essere tra la gente perché vogliamo vedervi di persona. Abbiamo bisogno di tutti – conclude il segretario della Lega – , ma abbiamo bisogno soprattutto di te. Ringrazio sin da ora tutti i militanti che si impegneranno in questo fine settimana, dimostrando un attaccamento alle idee e ai valori della Lega che non può passare inosservato».

