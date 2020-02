“Dammi la mano”: giovani e anziani camminano insieme e conoscono l’Alzheimer

Hanno camminato insieme, fianco a fianco, mano nella mano: giovani e anziani hanno percorso una strada a volte in salita, lungo la quale hanno trovato magari degli ostacoli, ma capace di regalare momenti di gioia e attimi che resteranno nel cuore.

Un incontro tra generazioni che ha visto nonni e studenti uniti nella conoscenza e nella sensibilizzazione nei confronti dell’Alzheimer.

“Dammi la mano” è il titolo di un progetto significativo che ha visto il coinvolgimento delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo “B. Clesio” di Cles e di alcuni ospiti della vicina Apsp Santa Maria.

L’aula magna intitolata a Giulia Ippolito ha ospitato ieri mattina all’atto conclusivo di quest’iniziativa realizzata nell’ambito del progetto più ampio “Un abbraccio per l’Alzheimer”, organizzato dal servizio sociale e dall’assessorato alle politiche sociali della Comunità della Val di Non, guidato da Carmen Noldin, e dalle tre strutture per anziani della Valle (Apsp Santa Maria di Cles, Apsp Anaunia di Taio e Cooperativa Stella Montis di Fondo), che in tutto ospitano circa 250 persone.

Quest’importante proposta ha visto anche la collaborazione del mensile “Il Melo”, che nell’ultimo numero, grazie all’illustrazione di Danilo Zucal, ha dedicato ampio spazio ai pensieri dei ragazzi, riuniti in un disegno che fa riflettere ed emozionare.

Quello di ieri, così come l’ha definito il dirigente scolastico Matteo Lusso, è stato un momento di incontro e ringraziamento, che ha visto grande coinvolgimento da parte degli studenti e degli anziani ospiti della casa di riposo di Cles.

“Quando siamo in compagnia di persone anziane – ha sottolineato il dirigente dopo aver ringraziato chi ha reso possibile il progetto – siamo tutti esseri umani migliori. Mi viene in mente la canzone “Il vecchio e il bambino” di Guccini, che parla proprio di quest’incontro tra chi ha tanto tempo davanti e chi ne ha tanto alle spalle. L’uno ha bisogno dell’altro, per crescere e sentirsi bene”.

La parola è passata poi a Carmen Noldin, che ha evidenziato come il progetto sia nato per creare relazioni e come sia importante che le parole cariche d’affetto sulle quali i ragazzi hanno lavorato li accompagnino per tutta la vita.

“Oggi siamo qui per onorare il vostro grande e nobile lavoro – ha dichiarato Noldin rivolgendosi alla platea di giovani studenti –. Ricordatevi l’importanza della “medicina del sentimento” e fate in modo che le parole che avete scritto siano sempre con voi”.

È stata quindi la volta dell’intervento della presidente dell’Apsp Santa Maria di Cles Laura Flor, che ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione dell’iniziativa. Un’Iniziativa che ha visto la partecipazione anche dei ragazzi del “Laboratorio Bam”, i quali, insieme alla responsabile Patrizia Menapace, hanno realizzato la mostra e l’albero simbolo della vita e delle relazioni.

È toccato quindi alle studentesse e agli studenti di seconda e terza leggere le poesie che hanno scritto, ricche di parole e significati profondi, e illustrare ai presenti i dettagli scientifici sull’Alzheimer in una sorta di intervista condotta da una docente.

Prima delle conclusioni, affidate all’editore e al direttore del “Melo” Paolo Leonardi e Giacomo Eccher, c’è stato spazio anche per le impressioni di Gianmaria, ospite e “fotografo ufficiale”della casa di riposo, che ha espresso tutta la sua gioia per la vita che sta trascorrendo a Cles. “All’inizio, quando sono arrivato in casa di riposo, pensavo sarei diventato una pianta morta, una pianta sintetica – ha raccontato –. Invece ho trovato chi si prende cura di me, ho conosciuto un sacco di amici. Mi sento vivo e pieno di entusiasmo”.

Lo stesso entusiasmo con il quale i ragazzi delle medie hanno partecipato a un progetto nobile, che li ha aiutati a crescere e a diventare persone migliori.