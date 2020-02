Apre a Trento la nuova concessionaria Harley Davidson

Finalmente anche a Trento c’è una concessionaria ufficiale Harley Davidson. Fino ad oggi c’era una struttura, in Via Brennero, che vendeva motociclette e abbigliamento che in realtà era poco più di una vetrina della filiale di Bolzano, che unita a quella di Innsbruck, creavano un asse di concessionarie gestite dallo stesso proprietario. Ora le cose cambiano.

Trento diventerà un punto di riferimento per tutti i bikers amanti del bicilindrico americano.

Il nuovo proprietario, Iginio Dallaserra, (foto) ha le idee chiare su cosa fare per il futuro prossimo. Innanzi tutto la sede si sposterà, nel periodo primaverile, da Via Brennero a Via Maccani, in prossimità della Risto3.

Pubblicità Pubblicità

Lo spazio, di circa 500 mq. ospiterà l’esposizione moto, il reparto abbigliamento, l’officina e ci sarà un locale per lo svago e il relax riservato agli avventori e ai clienti del negozio.

La filiale di Trento è già diventata Dealer di riferimento del Chapter di zona.

Ma che cos’è un Chapter Harley Davidson? Semplicemente un folto gruppo organizzato di motociclisti, che seguendo la propria passione, crea itinerari e eventi al fine di ottenere qualcosa che va oltre l’amicizia.

Solo Harley Davidson ha questo potere in tutto il mondo. Inutile dire che il brand HD è potente e che la casa sta investendo moltissimo nell’immagine e nei nuovi modelli.

Pubblicità Pubblicità



Harley si sta velocemente trasformando per diventare una presenza importante anche in altre categorie.

Se in quelle dei custom e dei chopper è ormai la regina indiscussa, adesso in America, hanno pensato di sviluppare qualcosa per la categoria delle touring e per contrastare l’impatto ambientale.

Ed ecco spuntare, verso Settembre, due modelli che non ti saresti mai aspettato. La LiveWire elettrica e la Pan America con i pneumatici dentati.

Due opere d’arte che promettono faville. La prima per la potenza sprigionata (da 0 a 100km/h in meno di 3 secondi), e la seconda per la robustezza e affidabilità che promette di voler esprimere.

La concessionaria di Trento, in questa fase di transizione, opererà lo “svuota tutto” quindi, con la primavera che sta per arrivare, si potranno trovare delle vere occasioni a partire dall’ultima settimana si Febbraio.

Poi? Poi tutto diventerà realtà! La nuova sede darà supporto a 360 gradi per il cliente Harley Davidson, a partire dalla consulenza puramente informativa per arrivare all’acquisto, alla manutenzione e anche alla customizzazione del mezzo fino alla totale gestione dell’usato. Tutto ciò che prima non c’era ora c’è!