Aeroporto di Cirè, gli eroi sotto casa e l’amore fra il pilota Kiss ed Enrica Boneccher

Sulla scorta del successo per l’articolo che ha evocato la vicenda dell’aeroporto militare del Cirè, la Voce del Trentino ricorda che qualche anno fa il nostro vicedirettore Mario Garavelli aveva scritto un pezzo nel merito (Quando il Diavolo Rosso affrontava i Caproni), mutuandolo da un articolo di suo nonno, e suo omonimo, il cui scritto appariva in calce a quello del nipote, e dove si poteva leggere la vicenda del grande asso dell’aviazione Josef Kiss.

Il pezzo ha avuto così rilevanza dal punto di vista storico che alla Voce del trentino sono giunti apprezzamenti persino dal Giappone.

Nel pezzo si faceva anche cenno alla reale e stupenda storia d’amore tra il pilota Kiss ed una ragazza di Pergine, Enrica Boneccher, colei che per tutta la vita porterà fiori sulla tomba del cimitero di Pergine al suo amato, morto da eroe, giovanissimo.

Ora, in occasione della giornata di S.Valentino, celebrata ieri, la Voce del trentino offre ai lettori la sceneggiatura di un film immaginario scritto da Mario Garavelli, riguardante proprio la storia d’amore tra Josef Kiss ed Enrica Boneccher.

Nel testo, liberamente tratto da vicende reali, oltre alla storia di Kiss, le sue imprese e il l’amore per Enrica, vedrete citati come personaggi di contorno i grandi assi dell’epoca, come Arigi, Keller, Baracchini.

Potrete così immaginarvi com’era la vita all’aeroporto del Cirè e a Pergine durante la Grande Guerra, ma soprattutto quanto intenso era l’amore tra due ragazzi, dei quali uno troppo giovane per fare l’eroe ma costrettovi per un riscatto sociale e familiare come usava all’epoca.

Lui quindi è e resterà un eroe, lei, che ha difeso la memoria di un amore impossibile sino alla fine, lo sarà altrettanto. Qui puoi scaricare la sceneggiatura del film immaginario

