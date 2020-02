Accoltellamento in via Balteri a Rovereto: denunciato anche un minorenne

Gli investigatori continuano ad indagare per capire cosa sia successo l’altra sera in via Balteri a Rovereto, poco sotto via Acquedotto, dove sono rimaste ferite due persone: un’albanese di 24 anni che ha ricevuto una coltellata e un minorenne (qui l’articolo).

Entrambi hanno riportato lesioni superficiali da taglio e quindi le loro condizioni non sono preoccupanti.

La dinamica dei fatti rimane però ancora in parte oscura.

La zona di via Balteri è conosciuta di notte come luogo dello spaccio e di giorno come luogo dove appartarsi fuori dalla visione di occhi indiscreti.

L’altra sera verso le 18:30 un incontro fra più persone ha preso una piega diversa e sono spuntati un coltello e una pistola, rivelatasi poi giocattolo.

Il coltello, probabilmente gettato dopo l’aggressione, non è stato ancora ritrovato.

I due ragazzi rimasti vittima dell’accoltellamento sono stati comunque identificati e denunciati a piede libero: il minorenne per lesioni mentre per quanto riguarda il giovane albanese la situazioni non è ancora molto chiara. Complice il buio i testimoni occasionali non avrebbero visto nulla di cosa sia successo. Si continua comunque a indagare.

