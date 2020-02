A Casa de Gentili di Sanzeno assemblea annuale dei soci dell’Associazione Culturale G.B. Lampi

Domenica 16 febbraio ad ore 16.00 presso Casa De Gentili a Sanzeno si terrà l’assemblea annuale dei soci dell’Associazione Culturale G.B Lampi. Dal 2010 l’associazione è presieduta da Walter Iori, negli ultimi anni è divenuta partner e braccio operativo del Centro Culturale d’Anaunia che ha sede nella prestigiosa dimora nobiliare di Sanzeno.

I lavori inizieranno con la relazione del presidente sull’attività svolta nell’anno 2019 e successivamente verranno sottoposti ad approvazione il bilancio consuntivo 2019 e preventivo 2020. L’Associazione G.B. Lampi conta oltre 300 soci attivi, un numero in costante crescita grazie al coinvolgimento della compagine sociale in attività di approfondimento culturale, come viaggi, visite guidate ed eventi culturali di notevole interesse.

L’anno 2019 è stato particolarmente ricco di iniziative legate in modo particolare al decennale dalla scomparsa del Presidente Bruno Ruffini, ed alle celebrazioni per i 500 anni della Pieve di Santo Stefano a Revò. L’associazione ha gestito, quale capofila organizzativo del comitato scientifico, tutta la parte economica ed i rapporti con le istituzioni ed enti provinciali. Il poderoso volume sulla storia dell’importante monumento sarà presentato durante l’assemblea con una relazione del curatore Andrea Biasi e sarà consegnato in omaggio ai soci.

Pubblicità Pubblicità

Una seconda pubblicazione dedicata ai palazzi storici della Val di Non sarà presentata al termine dei lavori assembleari da Massimo Negri, storico dell’arte incaricato dalla Comunità di Valle e dal Centro Culturale d’Anaunia di redigere un’agile guida sulle dimore nobiliari d’Anaunia, la pubblicazione “Palazzi e dimore signorili in Val di Non”.

Scrigni di una storia secolare è un’agile ma completa guida, che vuole condurre il visitatore, quasi passo dopo passo, alla scoperta di alcune delle più significative dimore signorili anaunensi: Palazzo Assessorile (Cles), Casa da Marta (Predaia, fraz. Coredo), Casa Campia (Revò), Casa de Gentili (Sanzeno), Casa Endrici (Amblar-Don, fraz. Don), Palazzo Morenberg (Sarnonico), Palazzo Aliprandini (Livo).

Pubblicità Pubblicità

Graficamente accattivanti e in formato tascabile, i tre volumi in italiano, inglese e tedesco consentono agli ospiti di familiarizzare con il contesto architettonico e paesistico-ambientale in cui si inseriscono le antiche residenze e, soprattutto, di conoscerne le origini, l’evoluzione, le diverse fasi costruttive e le vicende dei personaggi che le hanno abitate in passato. Questi aspetti sono stati riletti alla luce di materiale sia edito sia inedito, quali perizie e relazioni di restauro, documenti d’archivio e registri battesimali e dei defunti; testimonianze preziose e utili a riannodare le fila della ‘storia secolare’ raccontata dai vari edifici, autentici scrigni di cultura e di ‘nonesità’.

Tra le iniziative di rilievo per l’anno 2020, alcune delle quali in compartecipazione con il Centro Culturale d’Anaunia, la terza edizione di “Ospiti d’Onore a Palazzo”, con una mostra primaverile dedicata alla mitica figura dell’Imperatrice Sissi, ed una importante esposizione estiva con tutta probabilità dedicata al tema dell’acqua. Una serie di conferenze tematiche animeranno i mesi estivi, un viaggio di una settimana nella Spagna del Nord da Bilbao a Santiago de Compostela sarà la proposta del classico tour. Prevista inoltre la pubblicazione di un volume dedicato alle bellezze culturali della valle nascoste o poco conosciute che sarà consegnata ai soci durante i mesi estivi.

Pubblicità Pubblicità



Rimane sempre all’ordine del giorno la necessità di rendere stabile ed autonoma l’attività del Centro Culturale d’Anaunia voluto fortemente dall’Associazione Lampi per garantire un presidio culturale di valle e collaborare concretamente con tutte le realtà culturali d’Anaunia e dei territori limitrofi.