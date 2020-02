Tra Iran e Siria con Gian Micalessin, grande successo per “Scenari di Medioriente” 

Grande partecipazione di pubblico ieri sera a Trento per “Scenari di Medioriente”, la conferenza organizzata con la partecipazione del noto reporter di guerra, Gian Micalessin, del giornalista de “Il Giornale” Roberto Vivaldelli, dell’Assessore Regionale Claudio Cia e della volontaria di Solid Onlus, Giulia Pilloni.

“Un’occasione di approfondimento – esordisce Giulia Pilloni, referente regionale di Solid Onlus – degli scenari del Medioriente che ci interessano molto da vicino sia dal punto di vista economico che politico. Dalle primavere arabe alla guerra in Siria, dal ruolo delle potenze occidentali alle crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran”.

“Molto interesse ha suscitato il conflitto siriano e le sue cause – conclude Pilloni – Siria dove la nostra Onlus opera dal 2013 portando aiuti e ha ora sviluppato il progetto “Turismo Solidale” che mira a far ripartire il turismo in quelle zone prima interessate dal conflitto, per ricreare quel legame che univa fortemente Italia e Siria prima dello scoppio della guerra”.

Gian Micalessin

Giornalista e scrittore, reporter di guerra. Dal 2006 comincia a lavorare realizzando reportage al seguito dei mujaheddin afgani che combattono l’occupazione sovietica,[2] poi realizza documentari e reportage dalle principali aree di crisi e di conflitto del mondo: dall’Iraq, dalla ex Jugoslavia, dall’Algeria, dal Ruanda durante il genocidio dei Tutsi, dall’epicentro del morbo dell’ebola in Zaire e dalla Cecenia durante le fasi più calde della guerra tra l’esercito russo e la guerriglia cecena.Dalla fine degli anni novanta è inviato speciale per il Giornale nel Vicino Oriente. Segue con particolare attenzione il conflitto arabo-israelianoe l’Iraq. Dal 2012 si è recato numerose volte in Siria, dove infuria la guerra civile.

Per la carta stampata ha collaborato con alcune fra le più importanti testate internazionali come il Corriere della Sera, Repubblica, Panorama, Libération, Der Spiegel, El Mundo, L’Express e Far Eastern Economic Review.