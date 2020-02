Sdegno per il post pubblicato contro Devid Moranduzzo. Fra i «mi piace» anche quello di Paola Demagri consigliera del PATT

Il post ritrae il consigliere Devid Moranduzzo con lo sfondo delle brigate rosse usato durante il tragico sequestro Moro.

La macabra grafica è stata pubblicata sulla pagina di «Lista Cinica», già più volte segnalata anche dal nostro giornale alla Polizia Postale per diffamazione e per violazione del copyright.

Dietro alla pagina, che come sempre è anonima, si nascondono i soliti noti legati ai gruppi dei centri sociali e della sinistra radicale con qualche consigliere del PD e alcuni giornalisti schierati.

In queste ore Moranduzzo sta valutando insieme al suo studio legale di presentare una denuncia nei confronti dell’amministratore della pagina per diffamazione.

La cosa che lascia perplessi è che fra i «mi piace» lasciati sul post ci sia quello della consigliera Paola Demagri del PATT che quindi dimostra di essersi già adattata perfettamente alla nuova linea del patt estremista che sostiene Franco Ianeselli per le elezioni del sindaco di Trento e di alcuni insegnanti.

In soccorso di Moranduzzo sono arrivati numerosi attestati di stima.

«Il gruppo consiliare provinciale Lega Salvini Trentino esprime la massima solidarietà nei confronti del Consigliere provinciale Devid Moranduzzo e nei confronti della famiglia di Aldo Moro e della sua scorta. Usare, dopo oltre 40 anni dall’agguato di Via Fani e dalla conseguente morte del Presidente della Democrazia cristiana, una foto raffigurante il rapimento di Aldo Moro per scopi satirici è un gesto che va oltre ogni normale decenza umana. Questa non è satira, siamo di fronte ad inaccettabili minacce perché non è la prima volta che si vedono accostamenti che non sono “satirici”, ma macabri. Confidiamo nel fatto che tutte le forze politiche condannino, senza se e senza ma, tale gesto irrispettoso nei confronti, non solo del Consigliere Moranduzzo Devid, ma soprattutto di chi ha dato la vita per lo Stato».

«C’è un limite invalicabile – scrive invece il commissario della sezione di Trento della lega Bruna Giuliani – oltre il quale non esiste satira. Aldo Moro è stato ucciso poco dopo quella foto, che oggi invece viene usata per attaccare un Consigliere regionale della Lega Salvini Trentino. Una raffigurazione agghiacciante e che non tiene minimamente conto del rispetto che si deve anche agli uomini della scorta che sono morti per difendere lo Stato democratico. Un fatto grave, pericoloso e che denota come certi personaggi siano connotati da una certa violenza: è per merito del martirio di figure come quella di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta, che hanno servito sino all’estremo sacrificio l’Italia, se questi hanno la fortuna di parlare e fare queste vignette di cattivo gusto. Da parte della sezione la nostra massima vicinanza al Consigliere Devid Moranduzzo».

Della questione si sta interessando anche il programma radiofonico «La Zanzara» e alcune testate giornalistiche nazionali.

La dialettica politica va bene, anche magari serrata e incalzante, ma rimangono limiti invalicabili ampiamente superati da chi crede di fare satira ed invece diffama, insulta e calunnia.