“Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?” tantissimi applausi per Vanessa Incontrada

Al Teatro Zandonai di Rovereto, inscena mercoledì 12 e giovedì 13 febbraio l’attesa commedia “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?“.

“Ex ragazze ed ex ragazzi che senza accorgersene sono diventati donne e uomini con l’animo diviso tra le ambizioni ed i propri bisogni di affetto, ma anche in fondo persone portatrici sane di un fallimento sentimentale vissuto sui ritmi frenetici di un’esistenza ormai dipendente dalla tecnologia che non lascia spazio ad un normale e sano viver i rapporti interpersonali! Ma cosa succederebbe se queste stesse persone per uno strano scherzo di uno di loro si ritrovassero protagonisti un reality show televisivo? La risposta rimane di proprietà di un pubblico che dopo avere riso di se stesso si interrogherà a lungo sul senso di molti aspetti della sua vita! Dopo il grande successo teatrale Mi piaci perché sei così e quello cinematografico di Ti sposo ma non troppo ritroviamo la coppia Incontrada-Pignotta in una commedia geniale, travolgente assolutamente da non perdere!”

Una commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta, Fabio Avaro, Siddhartha Prestinari, Nick Nicolosi, per la regia di Gabriele Pignotta. Una commedia vivace, che parla di quegli adulti cresciuti ma che riescono comunque ad ironizzare sull’andamento delle proprie vite nonostante siano ancora alla scoperta della loro identità personale e lavorativa.

Anche nella replica di ieri, giovedì 13 febbraio, lo spettacolo è stato particolarmente apprezzato dal pubblico roveretano.

Ma di cosa parla, esattamente, ”Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”. Questa commedia inizia con la festa di laurea di cinque amici, quattro in realtà, perché uno di loro preferisce andare ad una cena di lavoro peccando di avidità.

I quattro rimasti, oltre dieci anni dopo, si ritrovano in occasione del funerale del quinto.

E, nella stessa casa che avevano condiviso ai tempi dell’Università, i quattro iniziano a trovarsi in situazioni apparentemente leggere ed ironiche, sottolineando quanto la società sia effettivamente in carenza di rapporti umani a favore di quelli tecnologici.

I quattro, inoltre, iniziano a tirare le somme delle persone che sono diventati, a valutare, a ridere e a piangere di un presente che forse non è come si sarebbero mai aspettati.

Le relazioni tra i personaggi e le loro scelte sono i caratteri principali: alla fine, dopo un finale inaspettato, si ritorna a quella festa di laurea, alle scelte ancora da fare. Come se tutto quello che è stato messo in scena non fosse mai accaduto: un bivio, delle scelte da fare, delle vite da costruire.

Una realtà costante ed attuale in cui è facile riconoscersi, alternando un sorriso ad una riflessione basata sul passato, su di un presente mai certo ed un futuro che sa comunque sorprendere, nel bene e nel male.