Rovereto: rissa in via Acquedotto, ferito 24 enne albanese

Ieri pomeriggio verso le 18:30 in via Acquedotto a Rovereto un ragazzo albanese è stato accoltellato.

Un gruppo di persone dopo urla e minacce sono passate alle vie di fatto e sono spuntati i coltelli.

Uno dei presenti ha estratto un coltello e ha colpito ripetutamente un giovane albanese di 24 anni.

Pubblicità Pubblicità

Le ferite riportate sono state comunque superficiali ma hanno richiesto l’intervento dell’ambulanza di Trentino emergenza e dell’auto medica.

Il giovane è stato ricoverato al nosocomio di Rovereto in codice rosso e rimane in osservazione. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Rovereto per i rilevamenti del caso.

Pubblicità Pubblicità