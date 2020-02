Rovereto: 22 enne in overdose salvata all’ultimo istante

Ieri pomeriggio poco dopo le 16:30 in via Campagnole a Rovereto una ragazza di 22 anni si è improvvisamente accasciata a terra.

La situazione è apparsa fin da subito molto grave e sono stati immediatamente chiamati i soccorsi.

La giovane è rimasta vittima di una overdose da oppiaceo con il rischio elevato di un arresto respiratorio.

Gli operatori del soccorso capita subito la situazione hanno prontamente somministrato il farmaco che blocca gli effetti delle sostanze stupefacenti alla donna.

L’operazione probabilmente ha salvato la vita alla ragazza.

La giovane è stata comunque trasportata d’urgenza all’ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, dove nel giro di qualche ora si è ripresa completamente.

Ora dovrà cominciare il percorso di disintossicazione. Sul posto sono arrivate anche le Forze dell’Ordine per i rilevamenti del caso.

L’ennesimo episodio fa ancora una volta riflettere sulla presenza delle molteplici sostanza stupefacenti che ormai girano liberamente in città.

Cocaina, eroina, hashish, marijuana, allucinogeni vari, ketamina, destrometorfano, Ecstasy e LSD sono ormai sul mercato roveretano e si possono acquistare con facilità.

Drammatici i dati relativi all’uso da parte dei giovani che iniziano ad usare queste sostanze anche all’età di 12 anni.

Basti pensare che solo tre mesi fa a Trento una ragazza è stata trovata morta all’interno di un’auto a causa di un’overdose (qui l’articolo).

La vendita di tale sostanze non conosce crisi: il basso prezzo e la facilità con cui sono reperibili ne fanno una grave piaga sociale ed un vero business per gli spacciatori per la maggior parte stranieri.