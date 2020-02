Nasce «Liberamente» la lista universitaria di centro destra

Borse di studio assegnate per meritocrazia e non più solo in base al reddito ed una maggiore interazione tra l’Università e le istituzioni provinciali e tra l’Università ed il mondo del lavoro, sono tre dei punti programmatici della neo nata lista universitaria di centro destra “ Liberamente”.

L’idea è quella di una lista unitaria con la quale presentarsi alle elezioni di novembre in contrapposizione con quelle di sinistra che attualmente egemonizzano l’ateneo.

Francesco Dellagiacoma è l’ex coordinatore provinciale dei giovani di Forza Italia ed è tra i fondatori di questa lista: “ Ho accettato volentieri la proposta che mi è stata fatta da Stefano Osele che oltre a essere consigliere comunale è anche responsabile del gruppo universitario della Lega. “ Liberamente” nasce dalle esperienze di Alternativa in Ateneo che alle ultime elezioni aveva ottenuto il 17% dei voti e di Ali”.

Politicamente come vi ponete? “ Abbiamo detto lista unitaria ed al momento ne fanno parte Lega e movimenti di centro”.

La presenza dell’assessore Bisesti alla presentazione della vostra lista ha scatenato le critiche della sinistra: “Paola Paccani coordinatrice di Udu l’ha definita “ indegna” un’affermazione che qualifica chi la pronuncia. Direi che in un contesto universitario la contrapposizione dovrebbe essere più intellettuale che di basso profilo”.

Avete in programma delle manifestazioni per farvi conoscere?: “ Il primo appuntamento sarà con Sgarbi per parlare del patrimonio artistico del Trentino. Molti sono gli studenti fuori sede e quindi è giusto far conoscere i valori artistici della nostra provincia”. Lista di ateneo, ma dove siete più rappresentati: “ Economia e Giurisprudenza che sono anche le facoltà più favorevoli al centro destra”.

Durante la presentazione, oltre all’assessore Bisesti, erano presenti anche i consiglieri provinciali Moranduzzo Devid e Denis Paoli, il consigliere comunale Stefano Osele e il segretario della lega giovani Trentino Marco Leonardelli.

«Da oggi c’è una novità in Università e si chiama LiberaMente, da oggi gli studenti sono più vicini alla Provincia e al territorio Trentino! Da oggi tutte liste di centrodestra sono unite sotto questo simbolo per offrire un’alternativa competitiva alle liste di sinistra» – ha scritto Dellagiacoma sulla sua pagina facebook dopo la fine della presentazione.